Синоптики уточнили, когда в Югре закончится бабье лето

К концу следующей недели в Югру придет холодный циклон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре бабье лето окончательно завершится на следующей неделе. Согласно данным метеорологов, с 18 октября на территории округа уставится стабильно-отрицательная температура.

В ночь с 18 на 19 октября в столице региона — Ханты-Мансийске — температура воздуха понизится до минус 5 градусов. В Сургуте — до минус 6, в Нижневартовске — до минус 7. По информации портала Gismeteo.ru, холодный циклон продержится в регионе как минимум до 6 ноября.

Стоит отметить, что первая неделя октября выдалась достаточно теплой по югорским меркам. Температура не падала до отрицательного значения, и в большинстве своем днем было солнечно.