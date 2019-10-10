В Крыму поймали нациста, который готовил теракт

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
ФСБ задержали россиянина, который состоял в украинских экстремистских организацияхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму задержали гражданина России, который был членом украинских экстремистских организаций и планировал устроить взрыв. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«В городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций», — цитирует телеканал 360 пресс-службу ведомства. Мужчина планировал взорвать одно из административных зданий республики.

В гараже у задержанного было обнаружены самодельное взрывное устройство и все необходимые для его создания компоненты. Силовики также нашли бутылки с зажигательной смесью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывного устройства и подготовку к теракту, сообщает VSE24.ru.

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