Учитель из ХМАО спасла тонущего ребенка

Ребенок оказался в ледяной воде, пытаясь достать улетевший туда мяч Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Учитель русского языка и литературы Елена Ступицкая из школы №31 Нижневартовска (ХМАО) спасла тонущего в озере пятиклассника. Это произошло на базе отдыха «Кедр». Информацию подтвердили в департаменте образования города.

«Поступок учителя, конечно, достоин всякого уважения. То, что сделала Ступицкая, заслуживает не просто слов благодарности, но и награды», — рассказала заместитель главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина.

Ребенок оказался в холодной воде случайно, когда побежал доставать из озера попавший туда мяч. Очевидцы рассказывают, что войдя в воду, он не заметил, что резко изменилась глубина, и сразу пошел ко дну. На крики мальчика и свидетелей обратила внимание Ступицкая и бросилась на помощь. По словам педагога, времени на раздумья не было. «Ребенок уже наглотался воды и перестал бороться. Это было действительно страшно. Счет шел на секунды, очень страшно было за ребенка», — вспоминает учительница, добавляя, что хоть она и оказалась возле ребенка первой, но в спасении участвовало несколько взрослых.

В окружном управлении МЧС не стали официально комментировать произошедшее, лишь добавили, что женщина достойна медали «За спасение погибающих на водах». Ее в особых случая вручают гражданским лицам за смелость, отвагу и самоотверженность. Волчанина же добавила, что Ступицкая будет номинирована на главную награду города — «Гордость Нижневартовска». Аналогичного звания удостоен Герой России космонавт Сергей Рыжиков, живший в Нижневартовске.