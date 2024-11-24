Работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. Сотрудники компании рассказали, что в презентах, помимо сладостей, лежит мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании.
«В подарочном наборе были мягкая игрушка в виде снеговика, адвент-календарь, сладости, набор карточек с фактами о компании и настольная игра „Узнай историю ‚Сургутнефтегаза‘. Это очень интересно, будем читать и рассказывать деткам, где папа работает“, — рассказала автор видео, размещенного в группе „Подслушано в ‚Сургутнефтегазе‘ в социальной сети ‚ВКонтакте‘.
Источник URA.RU сообщил, что подобные подарки «Сургутнефтегаз» ежегодно готовит для детей сотрудников. «„Сургутнефтегаз“ каждый год дарит новогодние подарки сотрудникам и их детям до 14 лет. Обычно в состав подарка входят сладости и игрушка. В этот раз компания решила включить в набор образовательный элемент — игру о „Сургутнефтегазе“», — отметил инсайдер агентства.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» начала дарить своим сотрудникам новогодние подарки. В презентах — спортивная бутылка для воды, мед, сладости.
Автор видео: группа «Подслушано в „Сургутнефтегазе“» в социальной сети «ВКонтакте»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!