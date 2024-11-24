24 ноября 2024

Работники «Сургутнефтегаза» показали детские подарки на Новый год. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети сотрудников «Сургутнефтегаза» получили подарки от компании
Дети сотрудников «Сургутнефтегаза» получили подарки от компании Фото:

Работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. Сотрудники компании рассказали, что в презентах, помимо сладостей, лежит мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании.

«В подарочном наборе были мягкая игрушка в виде снеговика, адвент-календарь, сладости, набор карточек с фактами о компании и настольная игра „Узнай историю ‚Сургутнефтегаза‘. Это очень интересно, будем читать и рассказывать деткам, где папа работает“, — рассказала автор видео, размещенного в группе „Подслушано в ‚Сургутнефтегазе‘ в социальной сети ‚ВКонтакте‘.

Источник URA.RU сообщил, что подобные подарки «Сургутнефтегаз» ежегодно готовит для детей сотрудников. «„Сургутнефтегаз“ каждый год дарит новогодние подарки сотрудникам и их детям до 14 лет. Обычно в состав подарка входят сладости и игрушка. В этот раз компания решила включить в набор образовательный элемент — игру о „Сургутнефтегазе“», — отметил инсайдер агентства.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» начала дарить своим сотрудникам новогодние подарки. В презентах — спортивная бутылка для воды, мед, сладости.

Автор видео: группа «Подслушано в „Сургутнефтегазе“» в социальной сети «ВКонтакте»

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Работники ПАО «Сургутнефтегаз» начали получать детские подарки к Новому году. Сотрудники компании рассказали, что в презентах, помимо сладостей, лежит мягкая игрушка, игра и набор карточек с фотографиями объектов компании. «В подарочном наборе были мягкая игрушка в виде снеговика, адвент-календарь, сладости, набор карточек с фактами о компании и настольная игра „Узнай историю ‚Сургутнефтегаза‘. Это очень интересно, будем читать и рассказывать деткам, где папа работает“, — рассказала автор видео, размещенного в группе „Подслушано в ‚Сургутнефтегазе‘ в социальной сети ‚ВКонтакте‘. Источник URA.RU сообщил, что подобные подарки «Сургутнефтегаз» ежегодно готовит для детей сотрудников. «„Сургутнефтегаз“ каждый год дарит новогодние подарки сотрудникам и их детям до 14 лет. Обычно в состав подарка входят сладости и игрушка. В этот раз компания решила включить в набор образовательный элемент — игру о „Сургутнефтегазе“», — отметил инсайдер агентства. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» начала дарить своим сотрудникам новогодние подарки. В презентах — спортивная бутылка для воды, мед, сладости. Автор видео: группа «Подслушано в „Сургутнефтегазе“» в социальной сети «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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