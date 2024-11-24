Адвокат экс-мэра Сургута сделал заявление из-за слухов об отправке Филатова в зону СВО

Адвокат экс-мэр Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Георгий Арутюнян опроверг информацию о том, что его подзащитный рассматривает вариант заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.
«[Появилась] информация о том, что он заключил контракт [с Минобороны]. Это не соответствует действительности», — заявил адвокат.
В кулуарах муссируются слухи о том, что Филатов якобы пошел на сделку со следствием и даже был освобожден из-под стражи. Называть местонахождения Филатова защитник отказался. «Я не могу предать огласке эти данные в целях соблюдения тайны следствия и по просьбе подзащитного», — уточнил Арутюнян.
Источники URA.RU отмечают, что, по их данным, Филатов по-прежнему находится в следственном изоляторе Нижневартовска. «В скором времени он отправится в Ханты-Мансийск на заседание окружного суда, где будет решаться вопрос об изменении меры пресечения. Но переводить его в ИВС окружной столицы не имеет смысла. Что касается сделки со следствием, то такое предложение Филатов получал в момент задержания, но, насколько известно, отказался. Повторного предложения сделано не было, и суд принял решение заключить его под стражу», — делятся мнением собеседники агентства.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что бывший глава Сургута стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.
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