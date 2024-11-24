24 ноября 2024

В Сургуте таксисты отказываются ехать до места назначения из-за нечищенных дорог

В Сургуте таксисты Яндекс Go отказываются везти пассажиров до места назначения
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители Яндекс Go высаживают пассажиров из-за нечищенных дорог
Водители Яндекс Go высаживают пассажиров из-за нечищенных дорог Фото:

В Сургуте (ХМАО) таксисты Яндекс Go отказываются везти пассажиров до места назначения из-за нечищенных дорог. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Свернули с дороги во двор, и он [водитель машины] сразу остановился, сказал, что дальше не поедет. Я то легко одета была и с тяжелым пакетом, а до дома еще метров 500. Ну что делать…пришлось идти», — рассказала одна из пассажирок.

По словам сургутян, таксисты в последнее время даже не пытаются проехать к месту назначения из-за того, что дороги покрыты льдом и снегом. «Не знаю, кто тут виноват: таксисты или коммунальщики, но от этого страдают простые люди, на улице ведь не месяц май, чтобы пешком ходить!», — поделилась собеседница.

В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) таксисты Яндекс Go отказываются везти пассажиров до места назначения из-за нечищенных дорог. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Свернули с дороги во двор, и он [водитель машины] сразу остановился, сказал, что дальше не поедет. Я то легко одета была и с тяжелым пакетом, а до дома еще метров 500. Ну что делать…пришлось идти», — рассказала одна из пассажирок. По словам сургутян, таксисты в последнее время даже не пытаются проехать к месту назначения из-за того, что дороги покрыты льдом и снегом. «Не знаю, кто тут виноват: таксисты или коммунальщики, но от этого страдают простые люди, на улице ведь не месяц май, чтобы пешком ходить!», — поделилась собеседница. В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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