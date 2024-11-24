В Сургуте таксисты отказываются ехать до места назначения из-за нечищенных дорог

В Сургуте (ХМАО) таксисты Яндекс Go отказываются везти пассажиров до места назначения из-за нечищенных дорог. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Свернули с дороги во двор, и он [водитель машины] сразу остановился, сказал, что дальше не поедет. Я то легко одета была и с тяжелым пакетом, а до дома еще метров 500. Ну что делать…пришлось идти», — рассказала одна из пассажирок.
По словам сургутян, таксисты в последнее время даже не пытаются проехать к месту назначения из-за того, что дороги покрыты льдом и снегом. «Не знаю, кто тут виноват: таксисты или коммунальщики, но от этого страдают простые люди, на улице ведь не месяц май, чтобы пешком ходить!», — поделилась собеседница.
В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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