24 ноября 2024

Жители ХМАО скупают билеты на нашумевший блокбастер о советской эпохе

У жителей ХМАО самыми популярными фильмами стали российские новинки
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще всего смотрели в кино отечественные новинки
Югорчане чаще всего смотрели в кино отечественные новинки Фото:

У жителей Югры одним из самых популярных фильмов стала отечественная драма «Любовь Советского Союза». За прошедший кинопрокатный уикенд лента заработала в местных кинозалах более 850 тысяч рублей.

«За уикенд с 21 по 24 ноября фильм „Любовь Советского Союза“ посмотрели 2 243 зрителей. Сборы составили около 854 тысяч рублей», — следует из данных портала ЕАИС. Картина рассказывает о жизни известной советской актрисы.

Вместе с этим топ югорского кинопроката возглавила еще одна отечественная новинка «Манюня: Приключения в деревне». Комедию о летних каникулах трех школьниц посмотрели примерно три тысячи зрителей, а заработала лента за это время более 960 тысяч рублей.

Замыкает тройку популярных фильмов другая российская комедия «Зять». Главные роли в ней сыграли Дмитрий Нагиев и Ян Цапник. Здесь сборы составили около 781 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных сериалах у жителей ХМАО. Чаще всего югорчане смотрели криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте», а в зарубежный топ попало фэнтези «Дом Дракона».

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У жителей Югры одним из самых популярных фильмов стала отечественная драма «Любовь Советского Союза». За прошедший кинопрокатный уикенд лента заработала в местных кинозалах более 850 тысяч рублей. «За уикенд с 21 по 24 ноября фильм „Любовь Советского Союза“ посмотрели 2 243 зрителей. Сборы составили около 854 тысяч рублей», — следует из данных портала ЕАИС. Картина рассказывает о жизни известной советской актрисы. Вместе с этим топ югорского кинопроката возглавила еще одна отечественная новинка «Манюня: Приключения в деревне». Комедию о летних каникулах трех школьниц посмотрели примерно три тысячи зрителей, а заработала лента за это время более 960 тысяч рублей. Замыкает тройку популярных фильмов другая российская комедия «Зять». Главные роли в ней сыграли Дмитрий Нагиев и Ян Цапник. Здесь сборы составили около 781 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных сериалах у жителей ХМАО. Чаще всего югорчане смотрели криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте», а в зарубежный топ попало фэнтези «Дом Дракона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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