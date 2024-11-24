24 ноября 2024

«Остались без торта, денег и нервов»: Жители ХМАО пожаловались на кондитера, пропавшего с деньгами

Жители ХМАО пожаловались на кондитера, пропавшего с деньгами
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Мегиона жалуются на кондитера
Жители Мегиона жалуются на кондитера Фото:

Жители Мегиона (ХМАО) пожаловались на недобросовестного кондитера, которая сначала берет заказ, а потом пропадает в назначенный день. Об этом местные жители написали в соцсетях.

«Торт заказала на значимый праздник, но незадолго до назначенного времени она пишет, что у нее форс-мажор, и торт задержится на час. А потом опять на час. В итоге она куда-то пропала, а я осталась без торта, денег и нервов», — написала одна из заказчиц в группе VK «Типичный Мегион».

Югорчанка сообщила, что кондитер Зарина Чертоева придумывала странные отговорки, почему десерт не готов, а также не отвечала на телефонные звонки. В итоге, деньги за заказ клиентка получила только на следующий день. В комментариях под постом развернулись настоящие дебаты: кто-то защищает кондитера, а кто-то, напротив , рассказывает про свой негативный опыт работы с Зариной.

«Я у нее как то клубнику в шоколаде заказала , тоже будто форс-мажор случился — машина сломалась. Договорились на следующий день, она согласилась и больше не писала вообще», — написала под постом не получившая заказ девушка.

Кондитер Зарина пояснила журналисту URA.RU, что никого не хотела расстраивать, и такая ситуация с ней произошла впервые. «У меня не получилось сделать заказ по некоторым обстоятельствам, я это клиенту объяснила и вернула деньги. Я извинилась не раз перед девушкой. Понимаю, что получилось очень некрасиво, но, к сожалению, никто из нас не застрахован от непредвиденных ситуаций», — сообщила девушка.

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Жители Мегиона (ХМАО) пожаловались на недобросовестного кондитера, которая сначала берет заказ, а потом пропадает в назначенный день. Об этом местные жители написали в соцсетях. «Торт заказала на значимый праздник, но незадолго до назначенного времени она пишет, что у нее форс-мажор, и торт задержится на час. А потом опять на час. В итоге она куда-то пропала, а я осталась без торта, денег и нервов», — написала одна из заказчиц в группе VK «Типичный Мегион». Югорчанка сообщила, что кондитер Зарина Чертоева придумывала странные отговорки, почему десерт не готов, а также не отвечала на телефонные звонки. В итоге, деньги за заказ клиентка получила только на следующий день. В комментариях под постом развернулись настоящие дебаты: кто-то защищает кондитера, а кто-то, напротив , рассказывает про свой негативный опыт работы с Зариной. «Я у нее как то клубнику в шоколаде заказала , тоже будто форс-мажор случился — машина сломалась. Договорились на следующий день, она согласилась и больше не писала вообще», — написала под постом не получившая заказ девушка. Кондитер Зарина пояснила журналисту URA.RU, что никого не хотела расстраивать, и такая ситуация с ней произошла впервые. «У меня не получилось сделать заказ по некоторым обстоятельствам, я это клиенту объяснила и вернула деньги. Я извинилась не раз перед девушкой. Понимаю, что получилось очень некрасиво, но, к сожалению, никто из нас не застрахован от непредвиденных ситуаций», — сообщила девушка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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