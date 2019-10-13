Подростки, подозреваемые в избиении прохожего в Челябинске, задержаны Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Стали известны подробности гибели 32-летнего челябинца, которого до смерти избили 15-летние подростка. Драка попала на камеры видеонаблюдения, однако по этическим соображениям «URA.RU» не может опубликовать шокирующую запись.

ЧП произошло на улице Российской около десяти часов вечера в субботу, 5 октября. Судя по видеозаписи, подростки остановили проходившего мимо них мужчину, потом начали наносить ему удары, а когда он попытался убежать, бросились за ним. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства трагедии порталу 74.ru рассказали друзья погибшего Айдара (так звали мужчину). По словам знакомой мужчины, он в тот вечер был в гостях у сестры, потом вышел прогуляться, сказав, что скоро вернется. Когда девушка погибшего позвонила ему, трубку взял незнакомый мужчина и сказал, что нашел телефон на улице, и предложил ей проехать на улицу Российскую, 39. Там она увидела тело друга и полицейских.

Знакомые Айдара рассказывают, что он был неконфликтным человеком, и затрудняются ответить, в чем причина конфликта с подростками. Родные молодого человека уже объявили в соцсетях поиск очевидцев ЧП.

«Мы хотим … наказания для виновных. Поэтому и решились на огласку», — сказала подруга Айдара.

Ранее в следственном отделе СКР по Калининскому району Челябинска сообщили, что в совершении преступления подозреваются двое подростков. Потерпевшему они нанесли не менее семи ударов по голове. Возбуждено уголовное дело.