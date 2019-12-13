Депутат из ХМАО уехал жить в Сочи, но отказался сдать мандат

Роман Антоненко оставил другим депутатам доверенность на голосование на заседании думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пыть-Яха выражают недовольство тем, что действующий депутат городской думы Роман Антоненко уже около года как переехал на постоянное место жительство в Сочи, но так и не сложил свои полномочия. В соцсетях набирает популярность видеоролик под названием «Депутат, которого нет».

Автор видео демонстрирует кадры из Сочи, где показано выездное совещание руководства городского Водоканала, где Антоненко работает в качестве заместителя директора предприятия. «Действующий депутат думы нашего Пыть-Яха заботится о жителях другого города!», — сообщается в ролике. Связаться с самим Антоненко не удалось, он не ответил на телефонный звонок корреспондента «URA.RU». Также не взял трубку и председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко.

Жители Пыть-Яха в комментариях к видео задаются вопросами. «Зачем нам депутат, который не живет в городе и решить проблемы своих избирателей, которые за него голосовали, не то, что не может, просто ему уже это без надобности?», — задается вопросом Жанна Лазорив. «А чем думает и куда смотрит председатель думы?», — недоумевает Evgeniya Anatoli.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в думе Пыть-Яха есть два депутата Дмитрий Авдеенко и Сергей Зайцев, которые отказываются складывать полномочия после того, как стало известно о поддельных дипломах об образовании.