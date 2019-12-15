В эфире «России 1» заглушили слово «протесты» в песне Би-2. ВИДЕО

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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, портрет, лева би-2, бортник егор
Слово «протест» песни группы Би-2 оказалось нецензурнымФото: Илья Московец © URA.RU

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах». Канал транслировал концерт по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».

«Из эфира реально вырезали слово «протесты» (1.25 — прим. ред.)», — написали представители Би-2 во «ВКонтакте». Сам ролик подписан так: «Люди на эскалаторах (минус одно слово). «А что, слово «протесты» уже матерным стало?» — возмутилась одна из фанаток группы.

PR-менеджер группы на звонок корреспондента «URA.RU» не ответила. На почту телеканала агентством отправлен официальный запрос.

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