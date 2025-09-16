«Первым под западные санкции попал мой конь»: Кадыров рассказал, как вернул украденного в Чехии жеребца

Кадыров обманул СБУ, чтобы вернуть похищенного в Чехии жеребца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров обманул СБУ и вернул своего коня по кличке Зазу
Кадыров обманул СБУ и вернул своего коня по кличке Зазу Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось вернуть своего жеребца по кличке Зазу, ранее похищенного в Чехии, благодаря договоренностям с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал сам глава Чеченской республики.

«Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — приводят слова Кадырова РИА Новости. Он отметил, что до того, как забрать коня Чеченские бойцы договорились с СБУ и пообещали заплатить наличными.

Ранее из-за антироссийских санкций возникали трудности с перемещением животных между странами Европы и Россией. Жеребец Зазу, принадлежавший Рамзану Кадырову, был включен в санкционный список и заморожен европейскими властями наряду с другим имуществом представителей российской элиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось вернуть своего жеребца по кличке Зазу, ранее похищенного в Чехии, благодаря договоренностям с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал сам глава Чеченской республики. «Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — приводят слова Кадырова РИА Новости. Он отметил, что до того, как забрать коня Чеченские бойцы договорились с СБУ и пообещали заплатить наличными. Ранее из-за антироссийских санкций возникали трудности с перемещением животных между странами Европы и Россией. Жеребец Зазу, принадлежавший Рамзану Кадырову, был включен в санкционный список и заморожен европейскими властями наряду с другим имуществом представителей российской элиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...