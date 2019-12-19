Объект в окрестностях Сочи стоит почти заброшенный Фото: читатели «URA.RU»

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Ключевой свидетель по уголовному делу экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова — бизнесмен-строитель Евгений Акулов, осужденный накануне в Екатеринбурге за мошенничество, не смог достроить свою виллу под Сочи из-за истории с Мироновым. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к следствию.

«Был у мужика бизнес, ремонтировал объекты — на прибыль потихоньку строил себе дачку на юге, — рассказал собеседник. — Но как только влез в контракты Свердловской железной дороги, которые шли через Миронова и его людей, стройка встала: все карманы пустые» (см. фото).

Сам Акулов признал, что на фотографии действительно его дача под Сочи. «Я купил голый участок земли, залил фундамент, возвел стены, завел под кровлю, а дальше деньги кончились, — объяснил он плачевное состояние объекта. — Я уже много раз говорил: все, что у меня было, я вложил в подряды на железной дороге, надеясь, что деньги вернутся с прибылью». Назвать точную цифру своих потерь Евгений Акулов отказался, заявив, что как раз пытается подсчитать ее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Акулов накануне был приговорен к условному сроку за то, что пытался выбить деньги из племянника Миронова — Григория Калекина, руководителя ООО «ПСК». По версии следствия, Акулов позвонил находившемуся под следствием Калекину и предложил решить вопрос о прекращении его уголовного дела за 3 млн руб. Калекин согласился и передал деньги через юриста — при их получении Акулов был задержан: его обвинили в мошенничестве.

Засыхающее виноградное поле рядом с участком Фото: «читатели „URA.RU“»