Главный свидетель по делу экс-главы Свердловской железной дороги получил срок. ВИДЕО

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, миронов алексей
Миронова уже нет в живых, но связанные с ним уголовные дела продолжаютсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор Евгению Акулову — ключевому свидетелю по уголовному делу экс-главы Свердловской железной дороги.

«Судья назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и шесть месяцев, но условно, — передает из зала суда корреспондент „URA.RU“. — Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей».

«Приговор справедливый, обжаловать его я не буду», — заявил агентству Акулов после оглашения. При этом, как сообщает корреспондент агентства, бизнесмен готовился к реальному сроку: он пришел на приговор с большой спортивной сумкой с вещами.

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Акулов обвинялся в попытке выбить деньги у племянника экс-начальника СвЖД Алексея Миронова Григория Калекина — руководителя фирмы «ПСК», через которую шли подряды на железной дороге. По версии следствия, Акулов позвонил Калекину (тот наряду с Мироновым находился под следствием) и предложил решить вопрос о прекращении уголовного преследования за три миллиона рублей. Калекин согласился и передал деньги через женщину-юриста.

При передаче денег Акулов был задержан сотрудниками ФСБ. Действия бизнесмена квалифицировали как попытку мошенничества. «Я всего лишь хотел вернуть свои деньги, — заявил он „URA.RU“ перед приговором. — Я ведь вложился в стройку, внес свои деньги, даже свою машину заложил. Ну ладно, Миронов погиб, но ведь Калекин и Петрыкин (еще один фигурант по делу Миронова — прим.ред.) на свободе и продолжают жировать на мои деньги».

Орджоникидзовский суд. Екатеринбург
Евгений Акулов перед приговором
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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