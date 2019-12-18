В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор Евгению Акулову — ключевому свидетелю по уголовному делу экс-главы Свердловской железной дороги.
«Судья назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и шесть месяцев, но условно, — передает из зала суда корреспондент „URA.RU“. — Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей».
«Приговор справедливый, обжаловать его я не буду», — заявил агентству Акулов после оглашения. При этом, как сообщает корреспондент агентства, бизнесмен готовился к реальному сроку: он пришел на приговор с большой спортивной сумкой с вещами.
Акулов обвинялся в попытке выбить деньги у племянника экс-начальника СвЖД Алексея Миронова Григория Калекина — руководителя фирмы «ПСК», через которую шли подряды на железной дороге. По версии следствия, Акулов позвонил Калекину (тот наряду с Мироновым находился под следствием) и предложил решить вопрос о прекращении уголовного преследования за три миллиона рублей. Калекин согласился и передал деньги через женщину-юриста.
При передаче денег Акулов был задержан сотрудниками ФСБ. Действия бизнесмена квалифицировали как попытку мошенничества. «Я всего лишь хотел вернуть свои деньги, — заявил он „URA.RU“ перед приговором. — Я ведь вложился в стройку, внес свои деньги, даже свою машину заложил. Ну ладно, Миронов погиб, но ведь Калекин и Петрыкин (еще один фигурант по делу Миронова — прим.ред.) на свободе и продолжают жировать на мои деньги».