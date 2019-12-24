В здание челябинского правительства вызвали бригаду психиатров

Мужчину увезли с собой медики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здание правительства Челябинской области 24 декабря вызывали бригаду скорой психиатрической помощи. Причиной стал визит неадекватного посетителя, сообщил источник «URA.RU» в региональном правительстве.

«Неизвестный вошел в здание. Увидел на стойке газеты, начал звонить по указанным там телефонам и сообщать, что намерен покончить с собой», — рассказал собеседник.

«Мужчина средних лет оказался душевнобольным. Его увезла с собой бригада психиатрической помощи. Сейчас с ним работают врачи», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.