23 декабря 2019

В здание челябинского правительства вызвали бригаду психиатров

© Служба новостей «URA.RU»
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Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
Мужчину увезли с собой медикиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здание правительства Челябинской области 24 декабря вызывали бригаду скорой психиатрической помощи. Причиной стал визит неадекватного посетителя, сообщил источник «URA.RU» в региональном правительстве.

«Неизвестный вошел в здание. Увидел на стойке газеты, начал звонить по указанным там телефонам и сообщать, что намерен покончить с собой», — рассказал собеседник.

«Мужчина средних лет оказался душевнобольным. Его увезла с собой бригада психиатрической помощи. Сейчас с ним работают врачи», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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