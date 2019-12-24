Челябинское метро строят 27 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все работы по поддержанию метрополитена в Челябинске, строительство которого началось в 1992 году, а сейчас полностью остановлено, могут быть прекращены с 1 января 2020 года. Об этом «URA.RU» сообщили в АО «Метрострой». В аукционной документации на работы в метро Челябинское УФАС нашло нарушения». Как утверждает директор АО Денис Агеев, если такой стратегический объект останется без надзора, в Челябинске могут объявить режим ЧС. В мэрии это опровергают.

Торги, которые проводило управление капитального строительства мэрии Челябинска, еще 20 декабря были признаны несостоявшимися, так как на аукцион никто не заявился. Обслуживанием объекта многие годы занимался «Метрострой». «Мы не стали подавать заявку, потому что нас не устроила центра контракта в 110 млн рублей, — сообщил „URA.RU“ Денис Агеев. — Это слишком малая сумма за тот объем работ, которые мы проводим. Кроме того, в аукционной документации не учтены все требования по содержанию объекта. Мы подали жалобу в УФАС».

По словам Агеева, в документах нет требования по наличию обязательной лицензии от ФСБ, которая необходима на таком объекте. Жалобу «Метростроя» УФАС рассмотрело 23 декабря. «Нарушения имеются, жалоба удовлетворена частично», — заявили «URA.RU» в пресс-службе УФАС.

24 декабря торги объявили заново, но уже на 171 млн рублей. «Итоги подведут только после Нового года. Согласно закону, мы в полночь 31 декабря покидаем объект, забираем технику, и метро остается без присмотра. В таких случаях в городе объявляют режим ЧС. ФСБ уже поставлена в известность» — заявил «URA.RU» директор «Метростроя». Недостроенный метрополитен является объектом повышенной опасности и нуждается в постоянном усиленном надзоре.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов опроверг информацию, что придется вводить подобный режим. «Торги состоятся 16 января. Но после 31 декабря до подведения их итогов будет действовать прямой договор с прежним исполнителем, то есть с „Метростроем“. Режим ЧС не потребуется», — заявил он «URA.RU».