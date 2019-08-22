Челябинское метро — самый большой долгострой Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское метро, строительство которого началось с 1992 года и уже остановилось, с 1 сентября останется без надзора и охраны. Об этом официально уведомлены областные власти, мэрия Челябинска, руководители УФСБ, Росгвардии, ГУ МВД, ГУ МЧС по региону, прокуратура и Ростехнадзор.

В распоряжении «URA.RU» появилось соответствующее письмо за подписью гендиректора АО «Челябметрострой» Дениса Агеева. Он сообщает, что с 1 сентября у его организации заканчивается контракт на содержание метрополитена в безопасном состоянии, новый не заключен, торги не назначены. Сотрудники с 1 сентября могут находиться на объекте, только если будет объявлен режим ЧС.

Недостроенный метрополитен является объектом повышенной опасности и нуждается в постоянном, усиленном надзоре. «Да, такое письмо я отправил, — подтвердил „URA.RU“ Агеев. — Пока реакции не последовало, но ждем, что реакция будет».

19 августа был отправлен в отставку начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков. По данным «URA.RU», управление должно было провести торги до 12 августа, но этого не произошло. В мэрии Челябинска пообещали дать комментарий позже.

«Челябметрострой» — единственная организация, которая может заниматься данными видами работ. В последний раз подобная ситуация была в 2014 году, но тогда обошлось без введения режима ЧС.