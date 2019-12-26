Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Даже если бы он был выходным, мы бы все равно работали», — цитирует ТАСС Голикову, которая уточнила, что она и все члены кабмина планируют работать в предпраздничный день.
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «URA.RU», что повода для дискуссий о необходимости признать 31 декабря выходным днем в этом году по всей России нет. Тогда депутаты Госдумы предложили постановлением правительства перенести выходной на 31 декабря, однако ожидается, что это решение будет принято только в следующем году. После этого главы многих российских регионов 31 декабря сделали выходным. Президент России Владимир Путин заявил, что считает логичным решение не работать перед новогодней ночью, но отметил, что принимать законы в спешке не стоит, передает «Утро.ру».