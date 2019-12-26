Прокуратура проверяет югорских чиновников из-за обвинений в накрутке «мертвых душ»

Прокуратура ХМАО решила проверить информацию о наличии «мертвых душ» среди предприятий малого и среднего бизнеса в Сургутском районе, в том числе и зарегистрированных в поселковых администрациях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Проверка начата по поводу фиктивной регистрации фирм, а также искусственному наращиванию числа хозяйствующих субъектов на территории Сургутского района», — заявили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Там также добавили, что ее результаты должны стать известны к концу января.
Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова, в администрации которого зарегистрирован десяток юридических лиц, от каких-либо комментариев отказалась. Начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова в качестве комментария лишь заявила, что мэрия района не является регистрирующим органом, а администрация Белого Яра самостоятельно выполняет полномочия в рамках распоряжения имуществом.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что на территории Сургутского района в 2018 году зарегистрированы как минимум несколько десятков фирм, которые с момента открытия не подают никаких признаков жизни. По версии инсайдеров, они появились для улучшения показателей муниципалитета в окружном рейтинге по инвестклимату.