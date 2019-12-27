26 декабря 2019

В Кремле рассказали, как Путин встречает Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин празднует Новый год скромно, заявил ПесковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин планирует встречать Новый год дома в компании друзей и родственников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Если нет деловых поездок, то президент всегда предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных, друзей. Это его личное время, которое не так часто бывает», — сказал Песков. Пресс-секретарь уточнил, что Путин отмечает праздник скромно.

Песков также добавил, что главе государства доводилось отмечать праздник во многих регионах России. В качестве примера пресс-секретарь привел ситуацию, когда Путин встречал Новый год в Хабаровске.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обратился к Путину с пожеланием на Новый год.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...