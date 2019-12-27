Медсестра рассказала, как полковник Росгвардии подменил мочу сына — виновника смертельной аварии

Медработник «дипломатично» вышла из смотровой комнаты Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Медсестра горбольницы №24 Екатеринбурга рассказала следователем, как произошла подмена анализов Владимира Васильева, по чьей вине в ДТП в центре Екатеринбурга погибли два человека. Показания Светланы Османовой были озвучены сегодня в Ленинском суде столицы Урала.

«Во время допроса медсестра рассказала, что в день аварии, когда в больницу привезли Васильева и он должен был сдать анализы, но не хотел этого делать. Оставив банку для мочи, вышла из смотровой комнаты. Отца Васильева (полковника Росгвардии) в тот момент там не было — он находился в коридоре. Когда она вернулась — увидела в смотровой вместе с парнем его отца, а баночка с мочой стояла на кушетке», — передает из суда корреспондент «URA.RU».

В Ленинском суде Екатеринбурга решается судьба врача ГКБ №24 Дмитрия Челнокова: после того, как стало известно, что полковник Росгвардии Андрей Васильев подменил мочу своего сына, совершившего смертельную аварию, СК возбудил уголовное дело. Но не на офицера, а на хирурга-травматолога больницы Челнокова, который проводил экспертизу: следователи обвинили его в халатности. Врач не согласен с уголовным делом и потребовал через суд отменить постановление о его возбуждении.

В августе 2019 23-летний Васильев на чужой машине KIA Rio на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец, однако военные следователи не стали возбуждать против него дело.