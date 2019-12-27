26 декабря 2019
25 декабря 2019

Медсестра рассказала, как полковник Росгвардии подменил мочу сына — виновника смертельной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Васильеву. Екатеринбург
Медработник «дипломатично» вышла из смотровой комнатыФото: URA.RU © URA.RU
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Медсестра горбольницы №24 Екатеринбурга рассказала следователем, как произошла подмена анализов Владимира Васильева, по чьей вине в ДТП в центре Екатеринбурга погибли два человека. Показания Светланы Османовой были озвучены сегодня в Ленинском суде столицы Урала.

«Во время допроса медсестра рассказала, что в день аварии, когда в больницу привезли Васильева и он должен был сдать анализы, но не хотел этого делать. Оставив банку для мочи, вышла из смотровой комнаты. Отца Васильева (полковника Росгвардии) в тот момент там не было — он находился в коридоре. Когда она вернулась — увидела в смотровой вместе с парнем его отца, а баночка с мочой стояла на кушетке», — передает из суда корреспондент «URA.RU».

Новость по теме
Полковник Росгвардии, сдавший анализы за сына-виновника ДТП, избежал наказания

В Ленинском суде Екатеринбурга решается судьба врача ГКБ №24 Дмитрия Челнокова: после того, как стало известно, что полковник Росгвардии Андрей Васильев подменил мочу своего сына, совершившего смертельную аварию, СК возбудил уголовное дело. Но не на офицера, а на хирурга-травматолога больницы Челнокова, который проводил экспертизу: следователи обвинили его в халатности. Врач не согласен с уголовным делом и потребовал через суд отменить постановление о его возбуждении.

В августе 2019 23-летний Васильев на чужой машине KIA Rio на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец, однако военные следователи не стали возбуждать против него дело.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...