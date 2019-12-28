Таможня принесла в бюджет России дополнительные миллиарды рублей

За год таможня доначислила в бюджет 45 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная таможенная служба (ФТС) России под руководством Владимира Булавина в 2019 году дополнительно перечислила в бюджет государства более 45 млрд рублей. Об этом говорится в информационной справке об итогах работы ведомства в этом году.

«В результате всех видов таможенного контроля в 2019 году доначислено в федеральный бюджет более 45 млрд рублей», — говорится в документе. Больше половины этой суммы, 30 млрд рублей, было добавлено по линии системы управления рисков. Одно из направлений таможни, занимающегося контролем товара после выпуска, добавило в бюджет более 16 млрд рублей.

Как рассказал глава ФТС, план за декабрь, установленный Минфином, вероятно, также будет перевыполнен. «Суммы среднедневных перечислений за декабрь, за последнюю неделю и последние дни говорят о том, что мы с этой планкой, которую установил нам Минфин, справимся и даже немного перевыполним», — приводятся его слова на российском таможенном портале.

По данным ФТС, в 2019 году таможенными органами было возбуждено 1903 уголовных дела, а также более 100 тысяч дел об административных правонарушениях. В ведомстве отметили, что административных правонарушений возбуждено на 5% больше, чем в 2018 году.