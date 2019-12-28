СМИ: глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram. Об этом в своем twitter-аккаунте написала главный редактор издания RT Маргарита Симоньян.

Журналистка опубликовала в соцсети скриншот, на котором видно, что контакт, названный в ее телефоне «Жаров Роскомнадзор», появился в Telegram.

В приемной Роскомнадзора корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Жарова на момент звонка не было на месте и попросили обратиться в пресс-службу ведомства в рабочее время.

При этом, как пишет телеканал 360, Жаров еще весной 2018 года в ходе разговора с журналистом Сергеем Доренко сообщал, что пользуется данным мессенджером.

Весной 2018 года ФСБ России запросила у руководства Telegram доступ к ключам дешифрования сообщений пользователей, но встретилась с отказом. После этих событий Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, необходимые для работы мессенджера. Однако Telegram по-прежнему используется россиянами для общения.

На скриншоте видно, что контакт, обозначенный в телефоне Симоньян как Жаров, начал пользоваться Telegram

Фото: скрин twitter-аккаунт Маргариты Симоньян