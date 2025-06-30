В составе спецназа «Ахмат» сегодня служат представители различных национальностей, среди которых, японцы, китайцы и корейцы. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, отметив, что изначально подразделение формировалось исключительно из чеченцев.
«На сегодняшний день у меня в „Ахмате“ примерно 50% — это русские, примерно 25% — это чеченцы, 25% оставшиеся — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы, все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество», — рассказал генерал-лейтенант РИА «Новости». Он подчеркнул, что, когда в 2022 году добровольно отправился на Донбасс, в рядах спецназа «Ахмат» служили исключительно чеченцы. За три года подразделение превратилось в интернациональную структуру.
Алаудинов отметил, что многонациональный состав подразделения повлиял и на символику спецназа. По его словам, бойцы приняли решение изменить флаг отряда, чтобы он отражал разнообразие вероисповеданий и культур внутри коллектива. Новый флаг включает символику двух основных религиозных конфессий России — православия и ислама. Как указал командир спецназа, это решение подчеркивает единство бойцов вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности.
Глава РФ Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах Кремля нет оккупации территории этой страны. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток.
В 2024 году ВСУ предприняли попытку закрепиться на территории Курской области. 8 марта ВС РФ полностью выдавили противника с российской территории. Помогали бойцам военные из КНДР. Президент поблагодарил армию Северной кореи, передает 360.ru. Благодарность высказал и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает «Национальная служба новостей».
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