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31 декабря 2019
30 декабря 2019
29 декабря 2019

На Урале пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, мигалки, дпс
За ДТП водителю грозит лишение правФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Златоусте Челябинской области произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Автомобилист, находясь в нетрезвом состоянии, въехал в машину дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Нахимова, 68. «Водитель 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, примерно в 01:40 по местному времени наехал на служебный автомобиль сотрудников ДПС, находящихся на службе», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Пострадавших в результате ДТП нет. После произошедшего проводится проверка, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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