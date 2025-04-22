В Челябинской области официально ввели должность первой леди. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ирину Текслер официально представили в статусе первой леди Челябинской области
Ирину Текслер официально представили в статусе первой леди Челябинской области Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Теклера Ирина официально получила должность первой леди региона. Так ее назвали на заседании городской думы.

«На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил перед началом заседания председатель гордумы Сергей Буяков.

В 2025 году состав общественной палаты обновился на 98%. В нее вошли врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса. Возглавила ее Анастасия Лапо. Ее заместителем стала Ирина Текслер.

Ирину Текслер представили в качестве первой леди региона
Ирину Текслер представили в качестве первой леди региона
Фото:

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Теклера Ирина официально получила должность первой леди региона. Так ее назвали на заседании городской думы. «На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил перед началом заседания председатель гордумы Сергей Буяков. В 2025 году состав общественной палаты обновился на 98%. В нее вошли врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса. Возглавила ее Анастасия Лапо. Ее заместителем стала Ирина Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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