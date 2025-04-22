Жена губернатора Челябинской области Алексея Теклера Ирина официально получила должность первой леди региона. Так ее назвали на заседании городской думы.
«На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил перед началом заседания председатель гордумы Сергей Буяков.
В 2025 году состав общественной палаты обновился на 98%. В нее вошли врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса. Возглавила ее Анастасия Лапо. Ее заместителем стала Ирина Текслер.
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