23 апреля 2025

В Челябинске наказали владельцев 53 грязных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы курсировали грязными по областному центру
Автобусы курсировали грязными по областному центру Фото:

В Челябинске после рейдов на выявление грязных автобусов на владельцев 53 машин были составлены акты. Транспорт помыли, рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.

«В связи с появившейся информацией в СМИ о несвоевременной помывке автобусов был проведён рейд. В результате были составлены акты по пяти компаниям, 53 автобусам. Позже прошли проверки — недочёты исправили», — передает корреспондент URA.RU слова Агеева.

Общественный транспорт Челябинска перевез за минувший год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. В 2024 году парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.

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В Челябинске после рейдов на выявление грязных автобусов на владельцев 53 машин были составлены акты. Транспорт помыли, рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев. «В связи с появившейся информацией в СМИ о несвоевременной помывке автобусов был проведён рейд. В результате были составлены акты по пяти компаниям, 53 автобусам. Позже прошли проверки — недочёты исправили», — передает корреспондент URA.RU слова Агеева. Общественный транспорт Челябинска перевез за минувший год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. В 2024 году парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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