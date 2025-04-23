В Челябинске наказали владельцев 53 грязных автобусов

В Челябинске после рейдов на выявление грязных автобусов на владельцев 53 машин были составлены акты. Транспорт помыли, рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.
«В связи с появившейся информацией в СМИ о несвоевременной помывке автобусов был проведён рейд. В результате были составлены акты по пяти компаниям, 53 автобусам. Позже прошли проверки — недочёты исправили», — передает корреспондент URA.RU слова Агеева.
Общественный транспорт Челябинска перевез за минувший год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. В 2024 году парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.
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