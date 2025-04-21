21 апреля 2025

Светомузыкальный фонтан в Челябинске заработает к майским праздникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный фонтан Челябинска запустят к 1 мая
Главный фонтан Челябинска запустят к 1 мая Фото:

Светомузыкальный фонтан на площади Революции в Челябинске планируют запустить к 1 мая. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, сейчас идет расконсервация гидротехнического сооружения.

«Приступили к расконсервации фонтана на площади Революции. К 1 мая планируем запустить», — сообщил глава Советского района Владислав Макаров.

На аппаратном совещании также сообщили о завершении отопительного сезона. Отопление при среднесуточной температуре воздуха выше плюс восьми градусов планируют отключить до 27 апреля. Старт пляжного сезона в городе планируют на середину мая: все девять пляжей подготовят и укомплектуют спасателями до 15 числа.

В числе работ на улицах Челябинска и украшение территорий ко Дню Победы. К концу недели будет закончен монтаж 100 рекламных конструкций и 412 флагов. Особое внимание уделят оформлению Металлургического района и пространства возле ледовой арены «Трактор», а также впервые украсят локации микрорайона «Чурилово».

К 9 мая проведут две репетиции торжественного построения в центре города. Они пройдут на площади Революции 23 и 25 апреля. Одна из них — с участием Челябинского гарнизона. Движение с 16:00 до 21:00 на площади ограничат для пешеходов.

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Светомузыкальный фонтан на площади Революции в Челябинске планируют запустить к 1 мая. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, сейчас идет расконсервация гидротехнического сооружения. «Приступили к расконсервации фонтана на площади Революции. К 1 мая планируем запустить», — сообщил глава Советского района Владислав Макаров. На аппаратном совещании также сообщили о завершении отопительного сезона. Отопление при среднесуточной температуре воздуха выше плюс восьми градусов планируют отключить до 27 апреля. Старт пляжного сезона в городе планируют на середину мая: все девять пляжей подготовят и укомплектуют спасателями до 15 числа. В числе работ на улицах Челябинска и украшение территорий ко Дню Победы. К концу недели будет закончен монтаж 100 рекламных конструкций и 412 флагов. Особое внимание уделят оформлению Металлургического района и пространства возле ледовой арены «Трактор», а также впервые украсят локации микрорайона «Чурилово». К 9 мая проведут две репетиции торжественного построения в центре города. Они пройдут на площади Революции 23 и 25 апреля. Одна из них — с участием Челябинского гарнизона. Движение с 16:00 до 21:00 на площади ограничат для пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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