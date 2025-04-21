Густое облако пыльцы накроет Челябинск в ближайшие дни

В Челябинске в ближайшие дни ожидается экстремальный уровень концентрации опасной для аллергиков пыльцы березы в воздухе. Об этом предупредили синоптики «Гисметео».
«С 22 по 25 апреля в Челябинске прогнозируется очень высокая (от 1001 до 5000 ед. на кубический метр) и экстремальная (более 5000 ед. на кубический метр) концентрация пыльцы в воздухе. Опасной считается высокая концентрация», — предупредили метеорологи.
Распространению зерен березы поспособствует ветер, который будет достигать 10-11 метров в секунду. К выходным объемы взвеси в воздухе уменьшатся до низких значений.
Как писало URA.RU, для жителей Челябинска сезон аллергии в этом году стартовал на месяц раньше. В ближайшее время ожидается появление пыльцы сосны, сирени и черемухи. Вслед за ними к периоду цветения присоединятся злаковые культуры, амброзия и полынь.
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