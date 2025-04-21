21 апреля 2025

В Челябинске начинается ремонт многострадальной дороги в Чурилово

В Челябинске начинается ремонт улицы Линейной в Чурилово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу Линейную отремонтируют полностью
Улицу Линейную отремонтируют полностью Фото:

В Челябинске начинается ремонт дороги на улице Линейной, ведущей в микрорайон Чурилово. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.

«С этой недели начнут ремонт дороги на Линейной — это на ЧТЗ — к Чурилово. Дорога разбита ужасно», — отметил Агеев.

Мэр Алексей Лошкин подчеркнул, что ремонт не должен вестись в часы пиковой нагрузки. В противном случае есть риск получить недовольство жителей.

«Минимизируйте негативные факторы для людей. Выедете на место — переговорите с подрядчиком, пусть он вам все планы покажет», — поручил Лошкин.

Жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. В связи с этим Лошкин поручил полностью заменить асфальт на улице Линейной. Работы должны быть завершены в июне.

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В Челябинске начинается ремонт дороги на улице Линейной, ведущей в микрорайон Чурилово. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев. «С этой недели начнут ремонт дороги на Линейной — это на ЧТЗ — к Чурилово. Дорога разбита ужасно», — отметил Агеев. Мэр Алексей Лошкин подчеркнул, что ремонт не должен вестись в часы пиковой нагрузки. В противном случае есть риск получить недовольство жителей. «Минимизируйте негативные факторы для людей. Выедете на место — переговорите с подрядчиком, пусть он вам все планы покажет», — поручил Лошкин. Жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. В связи с этим Лошкин поручил полностью заменить асфальт на улице Линейной. Работы должны быть завершены в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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