В Челябинске начинается ремонт многострадальной дороги в Чурилово

В Челябинске начинается ремонт дороги на улице Линейной, ведущей в микрорайон Чурилово. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.
«С этой недели начнут ремонт дороги на Линейной — это на ЧТЗ — к Чурилово. Дорога разбита ужасно», — отметил Агеев.
Мэр Алексей Лошкин подчеркнул, что ремонт не должен вестись в часы пиковой нагрузки. В противном случае есть риск получить недовольство жителей.
«Минимизируйте негативные факторы для людей. Выедете на место — переговорите с подрядчиком, пусть он вам все планы покажет», — поручил Лошкин.
Жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. В связи с этим Лошкин поручил полностью заменить асфальт на улице Линейной. Работы должны быть завершены в июне.
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