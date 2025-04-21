21 апреля 2025

Лошкин потребовал донести до каждого челябинского школьника ПДД для самокатов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники должны знать правила дорожного движения для электросамокатов
Школьники должны знать правила дорожного движения для электросамокатов Фото:

Во всех школах Челябинска должна начаться активная пропаганда правил дорожного движения, особенно связанных с эксплуатацией велосипедов и электросамокатов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Необходимо начать активную профилактическую работу по правилам безопасности на дорогах в период летних каникул. Особое внимание уделить правилам эксплуатации велосипедов и электросамокатов», — сказал Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В Челябинске не должно остаться ни одной школы, ни одного коллектива, где бы этой работой не занимались. В школах важно транслировать видеоролики на тему безопасности на дорогах, добавил мэр.

В Челябинске с начала сезона уже произошло несколько ДТП, в которых пострадали дети и подростки на самокатах. 14-летний подросток на электросамокате Whoosh столкнулся с автомобилем Лада-219140 на улице Мира, 65. Мальчика с травмами доставили в больницу. На прошлой неделе 9-летний ребенок на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта попал под колеса ПАЗика. Ребенок также был на самокате.

При этом продажи детских самокатов в апреле 2025 года в Челябинске выросли в четыре раза в сравнении с февралем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито товары». Число операторов, которые сдают в Челябинске электросамокаты в аренду, увеличилось до семи.

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Во всех школах Челябинска должна начаться активная пропаганда правил дорожного движения, особенно связанных с эксплуатацией велосипедов и электросамокатов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Необходимо начать активную профилактическую работу по правилам безопасности на дорогах в период летних каникул. Особое внимание уделить правилам эксплуатации велосипедов и электросамокатов», — сказал Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В Челябинске не должно остаться ни одной школы, ни одного коллектива, где бы этой работой не занимались. В школах важно транслировать видеоролики на тему безопасности на дорогах, добавил мэр. В Челябинске с начала сезона уже произошло несколько ДТП, в которых пострадали дети и подростки на самокатах. 14-летний подросток на электросамокате Whoosh столкнулся с автомобилем Лада-219140 на улице Мира, 65. Мальчика с травмами доставили в больницу. На прошлой неделе 9-летний ребенок на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта попал под колеса ПАЗика. Ребенок также был на самокате. При этом продажи детских самокатов в апреле 2025 года в Челябинске выросли в четыре раза в сравнении с февралем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито товары». Число операторов, которые сдают в Челябинске электросамокаты в аренду, увеличилось до семи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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