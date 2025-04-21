Лошкин потребовал донести до каждого челябинского школьника ПДД для самокатов

Во всех школах Челябинска должна начаться активная пропаганда правил дорожного движения, особенно связанных с эксплуатацией велосипедов и электросамокатов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Необходимо начать активную профилактическую работу по правилам безопасности на дорогах в период летних каникул. Особое внимание уделить правилам эксплуатации велосипедов и электросамокатов», — сказал Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске не должно остаться ни одной школы, ни одного коллектива, где бы этой работой не занимались. В школах важно транслировать видеоролики на тему безопасности на дорогах, добавил мэр.
В Челябинске с начала сезона уже произошло несколько ДТП, в которых пострадали дети и подростки на самокатах. 14-летний подросток на электросамокате Whoosh столкнулся с автомобилем Лада-219140 на улице Мира, 65. Мальчика с травмами доставили в больницу. На прошлой неделе 9-летний ребенок на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта попал под колеса ПАЗика. Ребенок также был на самокате.
При этом продажи детских самокатов в апреле 2025 года в Челябинске выросли в четыре раза в сравнении с февралем, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито товары». Число операторов, которые сдают в Челябинске электросамокаты в аренду, увеличилось до семи.
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