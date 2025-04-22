Челябинский юрист судится с мэрией и МУПами из-за ДТП

Челябинский юрист забрасывает суды исками по ДТП с участием дорогих иномарок. Сам он и те, чьи интересы представляет, взыскивают сотни тысяч рублей с дорожников и коммунальщиков, в числе ответчиков значатся муниципальные предприятия и даже мэрия Челябинска. Многие в итоге вынуждены направлять на оплату штрафов бюджетные деньги. В ситуации разбиралось URA.RU.
«Арбитражные суды завалены исками, где некий предприниматель взыскивает сотни тысяч и даже миллионы рублей с дорожных служб, властей и коммунальщиков. Уже есть обращения в правоохранительные органы по этому поводу», — сообщил источник. В правоохранительных органах пока обращения не комментируют.
По словам источника, речь идет о предпринимателе Вячеславе Машкове. URA.RU обратилось к базам данных судов. Там говорится, что только в 2022 — 2023 годах Машков выступил истцом в отношении 14 дел, рассматриваемых арбитражным судом региона. Кроме того, он инициировал и дела, рассматриваемые в судах общей юрисдикции Челябинска. Ответчиками выступают дорожные и коммунальные организации, страховые компании, а также миндор области и администрации муниципалитетов. По данным баз судов, часть из дел Машкову удалось выиграть, некоторые из них до сих пор находятся на рассмотрении.
Так, Вячеслав Машков обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО «УСТЭК-Челябинск» о взыскании ущерба в сумме 761 200 рублей, причиненного автомобилю «MITSUBISHI ASX 1.8». Дело находится на рассмотрении. В марте завершено рассмотрение иска Машкова в отношении ООО «Строймеханизация». Суд взыскал в пользу Машкова в размере 931 600 рублей за ущерб автомобилю Nissan Qashqai. А еще раньше Советский райсуд Челябинска взыскал с МБУ «Эвис» 326717 рублей за ущерб принадлежащего Машкову автомобиля Maserati m139.
По данным источников URA.RU, Машков может подавать иски не в одиночку. В делах фигурируют автомобили: KIA QUORIS, Peugeot, Toyota Land Cruiser, MITSUBISHI, Hyundai Equus и Maserati. Машины попадают в ДТП по причине каких-либо дефектов дорожного покрытия. Участники процесса выступают в качестве истцов или их представителей, либо специалистов, подготовивших экспертные заключения, водителей или собственников поврежденных автотранспортных средств.
Собеседник агентства также подчеркивает существенный момент: административные материалы по фактам ДТП в нескольких случаях составлялись одним и тем же инспектором ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску (данные имеются в распоряжении редакции). Кроме того, у юристов, близко знакомых с нюансами дел, есть вопросы к фотографиям с места ДТП.
Ответчиками по таким делам уже выступили мэрия Челябинска, МБУ «ЭВИС», АО «Альфастрахование», ООО «ЧелябГЭТ», АО «Ойкумена», ООО «Строймеханизация», МУП «ЧКТС», ООО СК «Адамант», МУП «ПОВВ» «Группа компаний Автодор», а также ОАО «РЖД». Часть из дел юристу удалось выиграть, некоторые до сих пор находятся на рассмотрении.
URA.RU направило запрос Машкову, ответ на него ожидается и будет опубликован, как только агентство его получит.
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