В Челябинске пляжный сезон начнется в середине мая. По словам вице-мэра Александра Астахова, к этому моменту все девять муниципальных пляжей будут готовы к приему отдыхающих.
«Все девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая. На всех будут работать спасатели», — сообщил Астахов.
Пляжи расположены на трех водоемах города. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино.
Открытие пляжей еще не значит начало купального сезона. Вода еще холодная. Челябинцам стоит дождаться нормальных показателей температуры.
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