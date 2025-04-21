21 апреля 2025

В Челябинске пляжный сезон начнется в середине мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Для челябинцев оборудуют девять пляжей
Для челябинцев оборудуют девять пляжей Фото:

В Челябинске пляжный сезон начнется в середине мая. По словам вице-мэра Александра Астахова, к этому моменту все девять муниципальных пляжей будут готовы к приему отдыхающих.

«Все девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая. На всех будут работать спасатели», — сообщил Астахов.

Пляжи расположены на трех водоемах города. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино.

Открытие пляжей еще не значит начало купального сезона. Вода еще холодная. Челябинцам стоит дождаться нормальных показателей температуры.

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В Челябинске пляжный сезон начнется в середине мая. По словам вице-мэра Александра Астахова, к этому моменту все девять муниципальных пляжей будут готовы к приему отдыхающих. «Все девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая. На всех будут работать спасатели», — сообщил Астахов. Пляжи расположены на трех водоемах города. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино. Открытие пляжей еще не значит начало купального сезона. Вода еще холодная. Челябинцам стоит дождаться нормальных показателей температуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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