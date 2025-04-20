Пилот под бронекозырьком: секретный завод Челябинска в войну спас тысячи советских летчиков

Секретный завод Челябинска бронекозырьками спас тысячи советских летчиков

21 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Завод К-4 выпускал бронекозырьки по заказу производителей самолетов Фото: Марк Редькин/ТАСС Слава Танкограда несколько затмила другие, не менее яркие страницы военной истории Челябинска. В 1941 году в город из Ленинграда эвакуировали секретный завод, продукция которого спасла жизни десятки тысяч летчиков на фронте. Юбилей Победы дал URA.RU хороший повод поговорить об истории предприятия, информация о котором до конца нулевых годов оставалась засекреченной. И это при том, что цеха стояли в самом центре Челябинска. Перелет на восток В ноябре 2009 года Челябинская областная межведомственная комиссия по рассекречиванию документов открыла архивы завода «Оргстекло» за 1941—1950 годы. Общественность убедилась: за считанные годы в Советском Союзе появилась передовая технология, которую в войну фашисты так и не смогли повторить. Челябинцам удалось создать и освоить выпуск новинки, что обеспечило преимущество советским пилотам в воздушных боях. На месте будущего секретного объекта находилось два небольших завода: дрожжевой и безалкогольных напитков. Когда в начале войны предприятия в спешном порядке перебрасывали на восток, их площадку определили под завод органического стекла. С запада в Челябинск в два этапа приехали 42 специалиста — инженеры с квалифицированными рабочими. При остром дефиците кадров требовалось в кратчайшие сроки развернуть производство прозрачной брони. «В Челябинске нас застали обескураживающие вести. Ленинград в блокаде. Дальнейшая эвакуация невозможна. На Урал успели отправить только ограниченное количество металлообрабатывающих станков», — вспоминал позже первый директор завода Зуся Шульман. Часть оборудования должен был изготовить Тамбовский машзавод «Комсомолец», но в Челябинск оно не поступило. Из-за этого технологическое оборудование пришлось делать на месте в Челябинске: процесс запустили в октябре 1941 года. Но часть оборудования создать было невозможно — отсутствовали алюминий, медь и механическая база. Котельная на заводе была маломощной, обещанные котлы осенью поступить еще не успели. Трансформаторную подстанцию построили новую, но оборудовать ее оказалось нечем. Запустить оборудование Шульману поручили к 5 октября, однако сроки срывались. Первая очередь была готова только к февралю 1942 года, но снова загвоздка: нет сырья. Пробная эксплуатация официально стартовала 10 июня 1942 года. На полную мощность производство вышло к концу того же года. Завод занимал небольшую площадь — всего 5,2 тысячи кв метров. В войну работали 600 человек. По указу Иосифа Сталина их дополнительно к существовавшим нормам обеспечивали мясом, картошкой, крупой, сахаром. Среди рабочих много было 14-ти и 15-летних подростков. Потом они стали элитой завода и гордились своей работой. Говорили, что построили завод с нуля: не перестраивали и не реконструировали, а создали новый. Авиацию прикрыли стеклянным щитом На половине боевых самолетов стояли бронекозырьки, выпущенные на челябинском заводе. Их основу составляло оргстекло. Новый материал впервые появился в 1928 году в Германии. С 1933 года велось его промышленное производство. По качеству оно превосходило все имевшиеся на тот момент виды стекла. В 1935 году директор НИИ пластмасс Сергей Ушаков привез образец оргстекла. Секрет его производства немцы тщательно охраняли. Нарком Серго Орджоникидзе поставил перед учеными задачу создать производство оргстекла в стране. Секретный проект получил название «К-4». В 1936 году на одноименном заводе начался выпуск материала. Женщины заняты работой на участке сборки бронекозырьков завода К-4 Фото: книга «Рожденный войной» Генриха Горенштейна Создав его, стали думать, где использовать. И применение быстро нашлось. С северного полюса вернулся академик Евгений Федоров. Полярники ставили на севере палатки, и ученый пожаловался: обычное силикатное стекло на них от мороза лопалось. Заменили оргстеклом — температуру держит. Параллельно о материале узнал разработчик штурмовика Ил-2 Сергей Ильюшин. В серию он свой самолет запустить не мог: отсутствовала защита пилота от пуль и осколков. Авиаконструктор приехал в Ленинград на завод, где изучил характеристики материла и поставил задачу обеспечить на его основе защиту экипажа. До 1941 года успели сделать 100 бронекозырьков, которые поставили для Ил-2. Ильюшин подсчитал, что за войну выпустили 40 тысяч самолетов. В Советском Союзе Ил-2 называли «летающим танком», немцы — «черной смертью». На половине самолетов стояли челябинские бронекозырьки. Вскоре к штурмовикам добавились истребители Як-1, Як-3, Ла-5, «МиГи». Продукция была востребована. Дело в том, что тыл самолета Ил-2 был самым уязвимым местом. Если самолет противника заходил сзади, то пилот мог погибнуть под огненным градом. Сиденье пилота оборудовали бронеспинками. Потом ввели стрелка-радиста — все ради того, чтобы защитить пилота. Челябинские бронекозырьки спасли положение: экипаж оказывался под защитой. Конструкция козырька была трехслойной. Внешняя основа представляла из себя подушку из оргстекла толщиной 32 миллиметра. Сверху накладывали пленку, пропитанную особым растворителем. Катком ее выравнивали по всей поверхности подушки, а сверху укладывали сталинит — закаленное силикатное стекло толщиной до 25 мм. Причем накладывали его не цельным куском, а отдельными пластинами, которые назывались «таблетками». Пленка намертво склеивала два материала. Если попадала пуля, ее ударную силу гасило наружное стекло. Ударившись в «таблетку», пуля разрушала ее на мелкие фрагменты, но оргстекло с его повышенной вязкостью не пробивала. Это гарантировало то, что пилот не пострадает. Остальные целые «таблетки» обеспечивали обзор для летчика. «Не было такого случая, чтобы от прямого попадания пули он погиб или его ранило. Это и являлось авиаброней», — резюмировал URA.RU автор книги о заводе Генрих Горенштейн. Технология изготовления сложная. Сначала в бывшем цехе лимонадов получали метилметакрилат. Затем брали два листа силикатного стекла, между ними укладывали резиновую трубку, вставляли воронку и вручную заливали туда полимеризационную смесь. В шкафах с высокой температурой заготовка застывала — получался монолитный блок. Набирали в тележку 10 форм и везли за 20 метров в цех К-01. В этом помещении все детали бронекозырьков кроились по шаблонам, поставлявшимся авиазаводами. Контроль был высочайший: посторонние включения, заусенцы — ничего этого на готовом изделии не допускалось. Отдельные рабочие занимались финишной обработкой «подушки», после которой укладчицы формировали готовое изделие. Чтобы потом закрыть кабину штурмовика полностью, она комплектовалась шестью бронекозырьками, на истребители «Як» шло четыре изделия. «Называли отцом родным» Генрих Горенштейн на заводе проработал 33 года. Устроился на предприятие в 1965 году. Завод органического стекла стал для него родным. Численность работающих после войны увеличилась, достигала на пике порядка 1,2 тысячи специалистов. Завод находился на улице Свободы, недалеко от нынешнего здания филармонии. Придя на предприятие молодым парнем, Генрих заинтересовался его прошлым. В книге о заводе можно увидеть первых сотрудников завода. На снимке награжденных работников есть первый директор Зося Шульман Фото: книга «Рожденный войной» Генриха Горенштейна «История меня еще в школе увлекала. Когда стал работать, меня комсоргом завода избрали. Общался с ветеранами предприятия. Интересно было все, что в войну делали. Увлекла судьба первого директора Шульмана. В Ленинграде он был главным инженером», — пояснил URA.RU собеседник. Интерес подогревали отзывы рабочих. Как один, они говорили: «Шульман был золотой человек!» Иначе как отцом родным и не называли. При всем при этом, говоря о первом директоре в восторженных тонах, официально все молчали. Оказалось, руководитель попал под каток кампании борьбы с космополитизмом. Вышли на Шульмана: к тому моменту он работал в Кемерово. Из общения начала всплывать его история. В какой-то момент на завод пришла проверка: нашли просчеты, мол, неправильно сырье хранил и в положение сотрудников входил слишком активно. Придрались — и уволили. Из партии исключили, работу в Челябинске найти не смог. С кем дружил — отвернулись. Поехал в Сибирь, где его согласились принять начальником цеха на азотно-туковый завод. Награды и уважения он получил и там. В 1953 году Шульмана восстановили в КПСС. Когда челябинцы в 1972 году готовились отпраздновать 30-летие завода, комсомольцы отправили приглашение первому директору. Они очень удивились, когда гость появился на проходной. В то время работали еще многие, кто с ним начинал. Тогдашний руководитель поручил провести визитера к нему. А Шульман был категоричен: «Меня комсомол позвал — сначала иду к ним!». Прослышав о приезде первого директора, рабочие ринулись на концерт во дворец культуры Челябинского электрометаллургического комбината, где отмечали юбилей. Люди плакали, обнимали как родного своего бывшего руководителя. «После праздника вызвал меня директор и говорит: будешь отвечать за связь завода с Шульманом. Когда приедет, бери машину: куда попросит, туда вези. Получив такой карт-бланш, я с ним, конечно, близко стал знаком», — сообщил URA.RU собеседник. Во время одного из визитов в Челябинск Шульман предложил: а пойдем-ка к бывшему слесарю завода Панченко. На заводе он когда-то был в числе лучших, но к тому времени, в свои 83 года, уже не работал. Пришли к нему домой: сидит на кухне в майке с большими черными ногами всеми брошенный — никто за ним не ухаживал. Гости старика вернулись на предприятие. Шульман — в партбюро. После разговора ситуацию взяли на контроль. Результат: пенсионера положили в больницу. Ноги ему ампутировали, но жизнь спасли. Шульману был дорог каждый человек. В марте 1970 года Ильюшин в журнале «Огонек» опубликовал статью о своем самолете. В ней первенство изобретения бронекозырька отдал другому ученому. Шульман был потрясен и написал ему письмо о прозрачной броне для штурмовиков Ил-2. Продукция челябинцев имела конструкцию, надежно укрывавшую летчиков от вражеских пуль Фото: книга «Рожденный войной» Генриха Горенштейна Построенный им завод Шульман оставил в рабочем состоянии, сделавшим предприятие передовым в химической отрасли. Коллектив был на хорошем счету в министерствах обороны и химической промышленности. С завода выходила продукция широкого ассортимента. Среди прочего производили блочное оргстекло толщиной 300 миллиметров и прозрачностью 96%. Аналогов в мире, заметил Горенштейн, не было. Знаменитый директор скончался в 1992-м, когда ему исполнилось 90 лет. Перед смертью снова побывал в Челябинске, где посетил могилы ленинградцев, начинавших с ним секретное производство. Так Шульман простился с земляками. Дочь первого директора и сегодня живет в Кемерово. Его внук Станислав Гаврилов стал директором юридического института Кемеровского госуниверситета. Он доктор исторических и кандидат юридических наук. Героизм по рыночной цене После войны завод без работы не остался. Одно время выполняли заказы для проектов Игоря Курчатова. Команда ученого искала материалы, выдерживающие радиоактивное излучение и одновременно позволяющие визуально контролировать процессы. Нужна была трубопроводная арматура, специальные аппараты. Заказы ядерщиков специалисты завода успешно реализовали. «Когда запустили первый атомный блок, нашему директору дали второй орден Трудового Красного знамени. Было это в 1949 году», — вспомнил исторические вехи Горенштейн. Продукция завода последующих лет нашла применение во многих отраслях промышленности: автомобильной, часовой, электротехнической, приборостроительной, медицинской, в числе товаров народного потребления. На заводе работал хороший проектно-конструкторский отдел. Много оборудования, которое задействовали в техпроцессе, создали его инженеры: рольганги, конвейеры — на заводе сами проектировали и монтировали. Построили цех сульфата аммония, делали минеральные удобрения, которые в конце 1980-х годов активно покупали китайские потребители. Но начались реформы с их приватизацией. Даже в этот момент Шульман пытался предупредить негативные последствия. Прислал письмо, в котором рекомендовал создавать закрытое акционерное общество, чтобы рычаги управления не вышли за пределы предприятия. Но руководство не прислушалось. В итоге основной пакет ушел на сторону: завод встал. Ввели внешнее управление. Конкурсный управляющий заявил, что пришел не помогать работать, а распродать имущество. Реализовали завод всего за восемь миллионов рублей. В здании нового цеха, построенного в 1964 году, теперь новые собственники. О том, что когда-то там было производство оргстекла, ничего не напоминает. Написанная Генрихом Горенштейном книга «Рожденный войной (история без продолжения)» сохранила воспоминания о героическом прошлом завода. В Челябинске окрепла и развилась новая отрасль советской промышленности, которая спасением тысяч жизней летчиков внесла большой вклад в общее дело Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слава Танкограда несколько затмила другие, не менее яркие страницы военной истории Челябинска. В 1941 году в город из Ленинграда эвакуировали секретный завод, продукция которого спасла жизни десятки тысяч летчиков на фронте. Юбилей Победы дал URA.RU хороший повод поговорить об истории предприятия, информация о котором до конца нулевых годов оставалась засекреченной. И это при том, что цеха стояли в самом центре Челябинска. В ноябре 2009 года Челябинская областная межведомственная комиссия по рассекречиванию документов открыла архивы завода «Оргстекло» за 1941—1950 годы. Общественность убедилась: за считанные годы в Советском Союзе появилась передовая технология, которую в войну фашисты так и не смогли повторить. Челябинцам удалось создать и освоить выпуск новинки, что обеспечило преимущество советским пилотам в воздушных боях. На месте будущего секретного объекта находилось два небольших завода: дрожжевой и безалкогольных напитков. Когда в начале войны предприятия в спешном порядке перебрасывали на восток, их площадку определили под завод органического стекла. С запада в Челябинск в два этапа приехали 42 специалиста — инженеры с квалифицированными рабочими. При остром дефиците кадров требовалось в кратчайшие сроки развернуть производство прозрачной брони. Часть оборудования должен был изготовить Тамбовский машзавод «Комсомолец», но в Челябинск оно не поступило. Из-за этого технологическое оборудование пришлось делать на месте в Челябинске: процесс запустили в октябре 1941 года. Но часть оборудования создать было невозможно — отсутствовали алюминий, медь и механическая база. Котельная на заводе была маломощной, обещанные котлы осенью поступить еще не успели. Трансформаторную подстанцию построили новую, но оборудовать ее оказалось нечем. Запустить оборудование Шульману поручили к 5 октября, однако сроки срывались. Первая очередь была готова только к февралю 1942 года, но снова загвоздка: нет сырья. Пробная эксплуатация официально стартовала 10 июня 1942 года. На полную мощность производство вышло к концу того же года. Завод занимал небольшую площадь — всего 5,2 тысячи кв метров. В войну работали 600 человек. По указу Иосифа Сталина их дополнительно к существовавшим нормам обеспечивали мясом, картошкой, крупой, сахаром. Среди рабочих много было 14-ти и 15-летних подростков. Потом они стали элитой завода и гордились своей работой. Говорили, что построили завод с нуля: не перестраивали и не реконструировали, а создали новый. На половине боевых самолетов стояли бронекозырьки, выпущенные на челябинском заводе. Их основу составляло оргстекло. Новый материал впервые появился в 1928 году в Германии. С 1933 года велось его промышленное производство. По качеству оно превосходило все имевшиеся на тот момент виды стекла. В 1935 году директор НИИ пластмасс Сергей Ушаков привез образец оргстекла. Секрет его производства немцы тщательно охраняли. Нарком Серго Орджоникидзе поставил перед учеными задачу создать производство оргстекла в стране. Секретный проект получил название «К-4». В 1936 году на одноименном заводе начался выпуск материала. Создав его, стали думать, где использовать. И применение быстро нашлось. С северного полюса вернулся академик Евгений Федоров. Полярники ставили на севере палатки, и ученый пожаловался: обычное силикатное стекло на них от мороза лопалось. Заменили оргстеклом — температуру держит. Параллельно о материале узнал разработчик штурмовика Ил-2 Сергей Ильюшин. В серию он свой самолет запустить не мог: отсутствовала защита пилота от пуль и осколков. Авиаконструктор приехал в Ленинград на завод, где изучил характеристики материла и поставил задачу обеспечить на его основе защиту экипажа. До 1941 года успели сделать 100 бронекозырьков, которые поставили для Ил-2. Ильюшин подсчитал, что за войну выпустили 40 тысяч самолетов. В Советском Союзе Ил-2 называли «летающим танком», немцы — «черной смертью». На половине самолетов стояли челябинские бронекозырьки. Вскоре к штурмовикам добавились истребители Як-1, Як-3, Ла-5, «МиГи». Продукция была востребована. Дело в том, что тыл самолета Ил-2 был самым уязвимым местом. Если самолет противника заходил сзади, то пилот мог погибнуть под огненным градом. Сиденье пилота оборудовали бронеспинками. Потом ввели стрелка-радиста — все ради того, чтобы защитить пилота. Челябинские бронекозырьки спасли положение: экипаж оказывался под защитой. Конструкция козырька была трехслойной. Внешняя основа представляла из себя подушку из оргстекла толщиной 32 миллиметра. Сверху накладывали пленку, пропитанную особым растворителем. Катком ее выравнивали по всей поверхности подушки, а сверху укладывали сталинит — закаленное силикатное стекло толщиной до 25 мм. Причем накладывали его не цельным куском, а отдельными пластинами, которые назывались «таблетками». Пленка намертво склеивала два материала. Если попадала пуля, ее ударную силу гасило наружное стекло. Ударившись в «таблетку», пуля разрушала ее на мелкие фрагменты, но оргстекло с его повышенной вязкостью не пробивала. Это гарантировало то, что пилот не пострадает. Остальные целые «таблетки» обеспечивали обзор для летчика. Технология изготовления сложная. Сначала в бывшем цехе лимонадов получали метилметакрилат. Затем брали два листа силикатного стекла, между ними укладывали резиновую трубку, вставляли воронку и вручную заливали туда полимеризационную смесь. В шкафах с высокой температурой заготовка застывала — получался монолитный блок. Набирали в тележку 10 форм и везли за 20 метров в цех К-01. В этом помещении все детали бронекозырьков кроились по шаблонам, поставлявшимся авиазаводами. Контроль был высочайший: посторонние включения, заусенцы — ничего этого на готовом изделии не допускалось. Отдельные рабочие занимались финишной обработкой «подушки», после которой укладчицы формировали готовое изделие. Чтобы потом закрыть кабину штурмовика полностью, она комплектовалась шестью бронекозырьками, на истребители «Як» шло четыре изделия. Генрих Горенштейн на заводе проработал 33 года. Устроился на предприятие в 1965 году. Завод органического стекла стал для него родным. Численность работающих после войны увеличилась, достигала на пике порядка 1,2 тысячи специалистов. Завод находился на улице Свободы, недалеко от нынешнего здания филармонии. Придя на предприятие молодым парнем, Генрих заинтересовался его прошлым. «История меня еще в школе увлекала. Когда стал работать, меня комсоргом завода избрали. Общался с ветеранами предприятия. Интересно было все, что в войну делали. Увлекла судьба первого директора Шульмана. В Ленинграде он был главным инженером», — пояснил URA.RU собеседник. Интерес подогревали отзывы рабочих. Как один, они говорили: «Шульман был золотой человек!» Иначе как отцом родным и не называли. При всем при этом, говоря о первом директоре в восторженных тонах, официально все молчали. Оказалось, руководитель попал под каток кампании борьбы с космополитизмом. Вышли на Шульмана: к тому моменту он работал в Кемерово. Из общения начала всплывать его история. В какой-то момент на завод пришла проверка: нашли просчеты, мол, неправильно сырье хранил и в положение сотрудников входил слишком активно. Придрались — и уволили. Из партии исключили, работу в Челябинске найти не смог. С кем дружил — отвернулись. Поехал в Сибирь, где его согласились принять начальником цеха на азотно-туковый завод. Награды и уважения он получил и там. В 1953 году Шульмана восстановили в КПСС. Когда челябинцы в 1972 году готовились отпраздновать 30-летие завода, комсомольцы отправили приглашение первому директору. Они очень удивились, когда гость появился на проходной. В то время работали еще многие, кто с ним начинал. Тогдашний руководитель поручил провести визитера к нему. А Шульман был категоричен: «Меня комсомол позвал — сначала иду к ним!». Прослышав о приезде первого директора, рабочие ринулись на концерт во дворец культуры Челябинского электрометаллургического комбината, где отмечали юбилей. Люди плакали, обнимали как родного своего бывшего руководителя. «После праздника вызвал меня директор и говорит: будешь отвечать за связь завода с Шульманом. Когда приедет, бери машину: куда попросит, туда вези. Получив такой карт-бланш, я с ним, конечно, близко стал знаком», — сообщил URA.RU собеседник. Во время одного из визитов в Челябинск Шульман предложил: а пойдем-ка к бывшему слесарю завода Панченко. На заводе он когда-то был в числе лучших, но к тому времени, в свои 83 года, уже не работал. Пришли к нему домой: сидит на кухне в майке с большими черными ногами всеми брошенный — никто за ним не ухаживал. Гости старика вернулись на предприятие. Шульман — в партбюро. После разговора ситуацию взяли на контроль. Результат: пенсионера положили в больницу. Ноги ему ампутировали, но жизнь спасли. Шульману был дорог каждый человек. В марте 1970 года Ильюшин в журнале «Огонек» опубликовал статью о своем самолете. В ней первенство изобретения бронекозырька отдал другому ученому. Шульман был потрясен и написал ему письмо о прозрачной броне для штурмовиков Ил-2. Построенный им завод Шульман оставил в рабочем состоянии, сделавшим предприятие передовым в химической отрасли. Коллектив был на хорошем счету в министерствах обороны и химической промышленности. С завода выходила продукция широкого ассортимента. Среди прочего производили блочное оргстекло толщиной 300 миллиметров и прозрачностью 96%. Аналогов в мире, заметил Горенштейн, не было. Знаменитый директор скончался в 1992-м, когда ему исполнилось 90 лет. Перед смертью снова побывал в Челябинске, где посетил могилы ленинградцев, начинавших с ним секретное производство. Так Шульман простился с земляками. Дочь первого директора и сегодня живет в Кемерово. Его внук Станислав Гаврилов стал директором юридического института Кемеровского госуниверситета. Он доктор исторических и кандидат юридических наук. После войны завод без работы не остался. Одно время выполняли заказы для проектов Игоря Курчатова. Команда ученого искала материалы, выдерживающие радиоактивное излучение и одновременно позволяющие визуально контролировать процессы. Нужна была трубопроводная арматура, специальные аппараты. Заказы ядерщиков специалисты завода успешно реализовали. Продукция завода последующих лет нашла применение во многих отраслях промышленности: автомобильной, часовой, электротехнической, приборостроительной, медицинской, в числе товаров народного потребления. На заводе работал хороший проектно-конструкторский отдел. Много оборудования, которое задействовали в техпроцессе, создали его инженеры: рольганги, конвейеры — на заводе сами проектировали и монтировали. Построили цех сульфата аммония, делали минеральные удобрения, которые в конце 1980-х годов активно покупали китайские потребители. Но начались реформы с их приватизацией. Даже в этот момент Шульман пытался предупредить негативные последствия. Прислал письмо, в котором рекомендовал создавать закрытое акционерное общество, чтобы рычаги управления не вышли за пределы предприятия. Но руководство не прислушалось. В итоге основной пакет ушел на сторону: завод встал. Ввели внешнее управление. Конкурсный управляющий заявил, что пришел не помогать работать, а распродать имущество. Реализовали завод всего за восемь миллионов рублей. В здании нового цеха, построенного в 1964 году, теперь новые собственники. О том, что когда-то там было производство оргстекла, ничего не напоминает. Написанная Генрихом Горенштейном книга «Рожденный войной (история без продолжения)» сохранила воспоминания о героическом прошлом завода. В Челябинске окрепла и развилась новая отрасль советской промышленности, которая спасением тысяч жизней летчиков внесла большой вклад в общее дело Победы.