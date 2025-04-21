Зачем челябинский завод занялся съемкой художественного фильма

22 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Съемку на предприятие провел творческий коллектив Урало-Сибирской киностудии Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) съемки, как полагается, начались с грима. Щеточки, пудра, фиксаторы, тональный крем — лицо в кадре должно вызывать эстетически приятные чувства. Это как фасад дома: радует глаз и хорошо продается. А потом были камеры, свет, мотор. Корреспондент URA.RU снялся в производственном реалити с художественным подтекстом. «Завод Стройтехника» к юбилею затеял съемочный процесс, куда пригласил представителя информагентства сыграть самого себя. Искусство требует Если кто-то думает, что сниматься в первый раз трудно и волнительно, откроем с ним спор, в котором одна из сторон теперь имеет киноопыт и готова опираться на практику, пусть и весьма скудную. Все мы знаем про дубли с детства: вспомните детский мультик «Фильм, фильм, фильм», где дородная дама каждый раз щелкала рамкой, отмеряя дубль за дублем на нескончаемой пленке. Однако дубли — это не всегда исправление забракованной режиссером сцены. Здесь на них строится сама логика. Не будет дублей — не увидишь кино. А где повторы (сиречь — практика, доведенная до автоматизма), там прочь волнение. Не получится — можно переснять. Пока набирают видеопланов, пока ты много-много раз произносишь одну единственную фразу, настолько с ней свыкаешься, что кажется: это не сценарист сказал, а твое, так сказать, внутреннее естество исторгло. «Приготовься, снимать пару фраз будем часа три. Это я из практики говорю. Позади уже пять съемочных дней. Быстро не получится», — предупредил гендиректор завода Алексей Белов, добавив нерва в размеренный процесс кинопроизводства. На очереди висел новостной материал для сайта, и задерживаться не хотелось. Перед глазами всплыли образы другого опыта. В начале нулевых в Златоусте и под Миассом на Тургояке (кажется, Сатку тогда тоже охватили) свой фильм «Игры мотыльков» делал режиссер Андрей Прошкин. Сцену со Шнуром в златоустовском летнем кафе снимали весь день. В кадре она при этом держится несколько минут. Когда Сергею Шнурову актер-посетитель куража ради в лицо плескал содержимое пластикового стакана, «страдать» певцу пришлось семь раз. Но в готовом фильме этого фрагмента не оказалось. Искусство требует жертв в виде уймы потерянного времени и мокрого лица Шнура, которое все равно никто не увидит. Конструктор кино Когда снимаешься в кино, задействуется множество ресурсов. На одной площадке собираются разные специалисты: режиссер, актеры, осветители, операторы, ассистенты. Доставляется техника, которая должна безотказно работать, что, в свою очередь, требует предварительной подготовки (зарядить, проверить, не забыть). Ответственность высокая: отсутствие одного элемента потянет вниз за собой остальные. Но профессионализм так и проверяется, что все нужное всегда окажется под рукой. Звезды сойдутся, дубли склеятся. Съемочная группа из Урало-Сибирской киностудии Екатеринбурга была поглощена творческим процессом, технические детали, казалось, выстраивались по команде режиссера Игоря Дьяченко сами собой. Снимали общий вид, делали крупный план, спрашивали ради ответа (это было камео — автор играл сам себя в роли интервьюера), повторяли то же самое ради вопроса, оператор Михаил Белов брал фронтальный ракурс и со спины. Запинок не возникало. Монтажер Василий Лепешкин сотворит чудеса. «Сцены снимаются вразнобой. Если начали в одной локации, то уж в ней и продолжаем, потом переходим на другую. Хронологически в фильме кадры будут появляться в соответствии со сценарием. И вовсе не обязательно, что в том же порядке они и готовятся», — пояснил URA.RU Алексей Белов. Закончив со своей репликой в кадре, он отвлекся на рабочие процессы. Сказал, что снимать именно художественную картину решили, чтобы не повторяться и сделать при этом нечто новое. На прошлый юбилей готовили фильм с традиционными интервью сотрудников. Теперь те же лица играют роли, причем не всегда самих себя. Например, один работник офиса изображает клиентов, его коллега — представителя коммерческой службы. Назвали кино «35 лет лет не отступаем от мечты!». Завершились съемки на работе с петличным микрофоном. Когда дошли до него, стало понятно, зачем режиссер просил говорить ровно теми словами, которые указаны в сценарии. Звук для видео записывали отдельно — на микрофон-петличку. Оказалось важным, чтобы произнесенное для «картинки» совпало с озвучкой: губы должны открываться синхронно звукам. В этом смысле кино и поныне продолжает оставаться немым: звук и видео в готовый фильм собираются только на монтаже. Фильм не пойдет на большой экран. В прошлый раз, когда вышли «Игры мотыльков», было удивительным наблюдать: вроде бы снимают в здании суда, а выходит герой картины из офиса совсем в другом районе. Однако, думается, без сюрпризов на сей раз тоже не обойдется. Потому что кино — хоть и отражение заводской реальности, однако пропущенной сквозь видение его создателей. Картина позволяет увидеть мир глазами окружающих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) съемки, как полагается, начались с грима. Щеточки, пудра, фиксаторы, тональный крем — лицо в кадре должно вызывать эстетически приятные чувства. Это как фасад дома: радует глаз и хорошо продается. А потом были камеры, свет, мотор. Корреспондент URA.RU снялся в производственном реалити с художественным подтекстом. «Завод Стройтехника» к юбилею затеял съемочный процесс, куда пригласил представителя информагентства сыграть самого себя. Если кто-то думает, что сниматься в первый раз трудно и волнительно, откроем с ним спор, в котором одна из сторон теперь имеет киноопыт и готова опираться на практику, пусть и весьма скудную. Все мы знаем про дубли с детства: вспомните детский мультик «Фильм, фильм, фильм», где дородная дама каждый раз щелкала рамкой, отмеряя дубль за дублем на нескончаемой пленке. Однако дубли — это не всегда исправление забракованной режиссером сцены. Здесь на них строится сама логика. Не будет дублей — не увидишь кино. А где повторы (сиречь — практика, доведенная до автоматизма), там прочь волнение. Не получится — можно переснять. Пока набирают видеопланов, пока ты много-много раз произносишь одну единственную фразу, настолько с ней свыкаешься, что кажется: это не сценарист сказал, а твое, так сказать, внутреннее естество исторгло. «Приготовься, снимать пару фраз будем часа три. Это я из практики говорю. Позади уже пять съемочных дней. Быстро не получится», — предупредил гендиректор завода Алексей Белов, добавив нерва в размеренный процесс кинопроизводства. На очереди висел новостной материал для сайта, и задерживаться не хотелось. Перед глазами всплыли образы другого опыта. В начале нулевых в Златоусте и под Миассом на Тургояке (кажется, Сатку тогда тоже охватили) свой фильм «Игры мотыльков» делал режиссер Андрей Прошкин. Сцену со Шнуром в златоустовском летнем кафе снимали весь день. В кадре она при этом держится несколько минут. Когда Сергею Шнурову актер-посетитель куража ради в лицо плескал содержимое пластикового стакана, «страдать» певцу пришлось семь раз. Но в готовом фильме этого фрагмента не оказалось. Искусство требует жертв в виде уймы потерянного времени и мокрого лица Шнура, которое все равно никто не увидит. Когда снимаешься в кино, задействуется множество ресурсов. На одной площадке собираются разные специалисты: режиссер, актеры, осветители, операторы, ассистенты. Доставляется техника, которая должна безотказно работать, что, в свою очередь, требует предварительной подготовки (зарядить, проверить, не забыть). Ответственность высокая: отсутствие одного элемента потянет вниз за собой остальные. Но профессионализм так и проверяется, что все нужное всегда окажется под рукой. Звезды сойдутся, дубли склеятся. Съемочная группа из Урало-Сибирской киностудии Екатеринбурга была поглощена творческим процессом, технические детали, казалось, выстраивались по команде режиссера Игоря Дьяченко сами собой. Снимали общий вид, делали крупный план, спрашивали ради ответа (это было камео — автор играл сам себя в роли интервьюера), повторяли то же самое ради вопроса, оператор Михаил Белов брал фронтальный ракурс и со спины. Запинок не возникало. Монтажер Василий Лепешкин сотворит чудеса. «Сцены снимаются вразнобой. Если начали в одной локации, то уж в ней и продолжаем, потом переходим на другую. Хронологически в фильме кадры будут появляться в соответствии со сценарием. И вовсе не обязательно, что в том же порядке они и готовятся», — пояснил URA.RU Алексей Белов. Закончив со своей репликой в кадре, он отвлекся на рабочие процессы. Сказал, что снимать именно художественную картину решили, чтобы не повторяться и сделать при этом нечто новое. На прошлый юбилей готовили фильм с традиционными интервью сотрудников. Теперь те же лица играют роли, причем не всегда самих себя. Например, один работник офиса изображает клиентов, его коллега — представителя коммерческой службы. Назвали кино «35 лет лет не отступаем от мечты!». Завершились съемки на работе с петличным микрофоном. Когда дошли до него, стало понятно, зачем режиссер просил говорить ровно теми словами, которые указаны в сценарии. Звук для видео записывали отдельно — на микрофон-петличку. Оказалось важным, чтобы произнесенное для «картинки» совпало с озвучкой: губы должны открываться синхронно звукам. В этом смысле кино и поныне продолжает оставаться немым: звук и видео в готовый фильм собираются только на монтаже. Фильм не пойдет на большой экран. В прошлый раз, когда вышли «Игры мотыльков», было удивительным наблюдать: вроде бы снимают в здании суда, а выходит герой картины из офиса совсем в другом районе. Однако, думается, без сюрпризов на сей раз тоже не обойдется. Потому что кино — хоть и отражение заводской реальности, однако пропущенной сквозь видение его создателей. Картина позволяет увидеть мир глазами окружающих.