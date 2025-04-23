23 апреля 2025

В Челябинской области появятся новые образовательные кластеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Кластеры подготовят кадры для металлургии, машиностроения, туризма, легкой промышленности и других сфер
Кластеры подготовят кадры для металлургии, машиностроения, туризма, легкой промышленности и других сфер Фото:

В 2026 году в Челябинской области появятся пять новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Регион получил гранты на создание центров, которые позволят интегрировать образовательные организации СПО и предприятия реального сектора экономики, сообщает пресс-служба правительства области.

«Мы последовательно развиваем проект „Профессионалитет“, что позволяет обеспечивать тесную связь образования и реального сектора экономики. Открытие пяти новых кластеров в 2026 году — это еще один важный шаг к подготовке высококвалифицированных специалистов для ведущих отраслей региона. Современное оборудование и обновленная инфраструктура помогут нашим колледжам и техникумам подготовить специалистов, которые будут востребованы и успешны в своей профессии», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Новыми участниками проекта станут Каслинский промышленно-гуманитарный техникум, Златоустовский индустриальный колледж, Миасский геологоразведочный колледж, Магнитогорский технологический колледж и Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера». Планируется выделить 470 млн рублей из федерального и более 370 млн рублей из регионального, а также привлечь средства работодателей-партнеров для оснащения колледжей современным оборудованием. Сейчас на территории региона работают 17 подобных кластеров.

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В 2026 году в Челябинской области появятся пять новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Регион получил гранты на создание центров, которые позволят интегрировать образовательные организации СПО и предприятия реального сектора экономики, сообщает пресс-служба правительства области. «Мы последовательно развиваем проект „Профессионалитет“, что позволяет обеспечивать тесную связь образования и реального сектора экономики. Открытие пяти новых кластеров в 2026 году — это еще один важный шаг к подготовке высококвалифицированных специалистов для ведущих отраслей региона. Современное оборудование и обновленная инфраструктура помогут нашим колледжам и техникумам подготовить специалистов, которые будут востребованы и успешны в своей профессии», — отметил губернатор региона Алексей Текслер. Новыми участниками проекта станут Каслинский промышленно-гуманитарный техникум, Златоустовский индустриальный колледж, Миасский геологоразведочный колледж, Магнитогорский технологический колледж и Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера». Планируется выделить 470 млн рублей из федерального и более 370 млн рублей из регионального, а также привлечь средства работодателей-партнеров для оснащения колледжей современным оборудованием. Сейчас на территории региона работают 17 подобных кластеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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