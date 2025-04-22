В Копейске перекроют центр на 1 Мая

На 1 Мая запланированы праздничные мероприятия Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, на 1 Мая будет перекрыт центр города для проведени легкоатлетической эстафеты и велогонки. Водителям рекомендуют следовать путям объезда, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«В Копейске ограничат движение транспорта, в том числе общественного, на период проведения эстафеты и велогонки 1 мая с 9:30 до 15:00 часов. Движение будет закрыто по улице Ленина (от ГБПОУ „Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова“) до пересечения с проспектом Победы, а также по проспекту Победы до пересечения с улицей Гольца», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

На это время будет также изменены маршруты движения транспорта. Так, автобус №4 будет направлен в эти часы в объезд Проспекта Победы: «Автовокзал — улица Сутягина — улица Лихачева — улица 4 Пятилетки — улица Кожевникова — улица Фруктовая — проспект Победы». Маршруты № 2, 6, 10, 11, 12С, 19, 22, 28С, 41 также направят в объезд улицы Ленина и проспекта Победы: «Автовокзал — улица Кузнецова — улица Борьбы — улица Ленина — улица Калинина — улица Кирова». Автобус №18К с 9:30 до 15:00 не будет заезжать в центр города.