В Копейске перекроют центр на 1 Мая

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, гибдд, перекрытие движения, сотрудники дпс, автоинспекция
На 1 Мая запланированы праздничные мероприятия Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, на 1 Мая будет перекрыт центр города для проведени легкоатлетической эстафеты и велогонки. Водителям рекомендуют следовать путям объезда, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«В Копейске ограничат движение транспорта, в том числе общественного, на период проведения эстафеты и велогонки 1 мая с 9:30 до 15:00 часов. Движение будет закрыто по улице Ленина (от ГБПОУ „Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова“) до пересечения с проспектом Победы, а также по проспекту Победы до пересечения с улицей Гольца», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

На это время будет также изменены маршруты движения транспорта. Так, автобус №4 будет направлен в эти часы в объезд Проспекта Победы: «Автовокзал — улица Сутягина — улица Лихачева — улица 4 Пятилетки — улица Кожевникова — улица Фруктовая — проспект Победы». Маршруты № 2, 6, 10, 11, 12С, 19, 22, 28С, 41 также направят в объезд улицы Ленина и проспекта Победы: «Автовокзал — улица Кузнецова — улица Борьбы — улица Ленина — улица Калинина — улица Кирова». Автобус №18К с 9:30 до 15:00 не будет заезжать в центр города.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, на 1 Мая будет перекрыт центр города для проведени легкоатлетической эстафеты и велогонки. Водителям рекомендуют следовать путям объезда, сообщили в пресс-службе администрации Копейска. «В Копейске ограничат движение транспорта, в том числе общественного, на период проведения эстафеты и велогонки 1 мая с 9:30 до 15:00 часов. Движение будет закрыто по улице Ленина (от ГБПОУ „Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова“) до пересечения с проспектом Победы, а также по проспекту Победы до пересечения с улицей Гольца», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. На это время будет также изменены маршруты движения транспорта. Так, автобус №4 будет направлен в эти часы в объезд Проспекта Победы: «Автовокзал — улица Сутягина — улица Лихачева — улица 4 Пятилетки — улица Кожевникова — улица Фруктовая — проспект Победы». Маршруты № 2, 6, 10, 11, 12С, 19, 22, 28С, 41 также направят в объезд улицы Ленина и проспекта Победы: «Автовокзал — улица Кузнецова — улица Борьбы — улица Ленина — улица Калинина — улица Кирова». Автобус №18К с 9:30 до 15:00 не будет заезжать в центр города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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