21 апреля 2025

В Копейске беременной стало плохо из-за отопления в жару

© Служба новостей «URA.RU»
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От жары не спасают даже открытые окна
От жары не спасают даже открытые окна Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, беременной женщине, ожидающей третьего ребенка, стало плохо из-за включенного отопления в жару. Она рассказала URA.RU, что в квартире открыты все окна, но это не помогает.

«На улице 25 градусов в тени, дома горячущие батареи. Открыли все окна — не помогает. Кондиционер надолго не включишь, чтобы не заболели дети. Мне уже плохо от этой жары», — сообщила URA.RU жительница Копейска Инна.

Мама двух детей рассказала, что она находится на последних сроках беременности. Ее кладут в роддом 30 апреля. Она попросила службы ЖКХ убавить или отключить отопление уже сейчас.

«Нам сказали, что батареи отключат только 30 апреля. Мне еще восемь дней мучиться, а потом рожать. Это очень тяжело», — добавила женщина.

В Копейске отопительный сезон обещают завершить лишь 30 апреля. Соответствующий приказ был подписан главой города Светланой Логановой на прошлой неделе.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, беременной женщине, ожидающей третьего ребенка, стало плохо из-за включенного отопления в жару. Она рассказала URA.RU, что в квартире открыты все окна, но это не помогает. «На улице 25 градусов в тени, дома горячущие батареи. Открыли все окна — не помогает. Кондиционер надолго не включишь, чтобы не заболели дети. Мне уже плохо от этой жары», — сообщила URA.RU жительница Копейска Инна. Мама двух детей рассказала, что она находится на последних сроках беременности. Ее кладут в роддом 30 апреля. Она попросила службы ЖКХ убавить или отключить отопление уже сейчас. «Нам сказали, что батареи отключат только 30 апреля. Мне еще восемь дней мучиться, а потом рожать. Это очень тяжело», — добавила женщина. В Копейске отопительный сезон обещают завершить лишь 30 апреля. Соответствующий приказ был подписан главой города Светланой Логановой на прошлой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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