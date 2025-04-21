В Копейске беременной стало плохо из-за отопления в жару

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, беременной женщине, ожидающей третьего ребенка, стало плохо из-за включенного отопления в жару. Она рассказала URA.RU, что в квартире открыты все окна, но это не помогает.
«На улице 25 градусов в тени, дома горячущие батареи. Открыли все окна — не помогает. Кондиционер надолго не включишь, чтобы не заболели дети. Мне уже плохо от этой жары», — сообщила URA.RU жительница Копейска Инна.
Мама двух детей рассказала, что она находится на последних сроках беременности. Ее кладут в роддом 30 апреля. Она попросила службы ЖКХ убавить или отключить отопление уже сейчас.
«Нам сказали, что батареи отключат только 30 апреля. Мне еще восемь дней мучиться, а потом рожать. Это очень тяжело», — добавила женщина.
В Копейске отопительный сезон обещают завершить лишь 30 апреля. Соответствующий приказ был подписан главой города Светланой Логановой на прошлой неделе.
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