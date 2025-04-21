21 апреля 2025

Сын экс-министра и разведчик «Ахмата» идет на выборы в челябинский парламент

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Андрей Мурзин собирается сменить автомат на мандат депутата заксобрания Челябинской области
Андрей Мурзин собирается сменить автомат на мандат депутата заксобрания Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Андрей Мурзин, сын экс-министра экономического развития Челябинской области и участник СВО подал документы на праймериз ЕР. Он намерен баллотироваться по списку партии в региональное заксобрание.

«В июне 2024 года подписал контракт с отрядом спецназа „Ахмат“ и после обучения в Российском университете спецназа им. В. В. Путина отбыл для участия в СВО. Принимал участие в разведывательных операциях на территории Волчанска и Харьковской области. С первых дней вторжения в Курскую область в составе отряда удерживая позицию „Колизей“, находясь в окружении 41 день, не давали возможности врагу продвинуться на Курск и Курчатов. В ходе боев получил ранения, после лечения в госпиталях в 2025 году вернулся в Челябинск, где в апреле вновь возглавил представительство БФ „СВОИМ“», — такие данные сообщает о себе кандидат.

Мурзин — сын экс-министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной. С 2008 по 2015 годы его мать работала министром экономического развития Челябинской области. С 2015 по 2019 годы трудилась заместителем главы Челябинска по экономике и финансам.

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Андрей Мурзин, сын экс-министра экономического развития Челябинской области и участник СВО подал документы на праймериз ЕР. Он намерен баллотироваться по списку партии в региональное заксобрание. «В июне 2024 года подписал контракт с отрядом спецназа „Ахмат“ и после обучения в Российском университете спецназа им. В. В. Путина отбыл для участия в СВО. Принимал участие в разведывательных операциях на территории Волчанска и Харьковской области. С первых дней вторжения в Курскую область в составе отряда удерживая позицию „Колизей“, находясь в окружении 41 день, не давали возможности врагу продвинуться на Курск и Курчатов. В ходе боев получил ранения, после лечения в госпиталях в 2025 году вернулся в Челябинск, где в апреле вновь возглавил представительство БФ „СВОИМ“», — такие данные сообщает о себе кандидат. Мурзин — сын экс-министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной. С 2008 по 2015 годы его мать работала министром экономического развития Челябинской области. С 2015 по 2019 годы трудилась заместителем главы Челябинска по экономике и финансам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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