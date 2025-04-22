В Челябинске прекратили банкротить бывший метрострой

Арбитражный суд Челябинской области прекратил процедуру банкротства прокладывавшей линии метрополитена компании «Челябметрострой». Как сообщили в пресс-службе суда, процесс завершился в связи с погашением долгов перед кредиторами.
«Дело о банкротстве АО „Челябметрострой“ прекращено. Причиной стало полное погашение требований, включенных в реестр кредиторов должника», — отметили в арбитраже.
Процедуру наблюдения суд ввел в июне 2022 года, а спустя полгода, в декабре 2023 года, должника признали банкротом. С самого начала временным управляющим являлся Алексей Пархоменко. Под его руководством велись торги по продаже имущества размером в 160 млн рублей, взыскивались убытки с бывших руководителей. В августе появилась информация о заключении с кредиторами мирового соглашения.
«Не все обособленные споры прекратятся. Часть сделок опротестовано, ведутся споры по взысканию долгов. Некоторые инициировали мы, другие — кредиторы. Если они не докажут, что сохранили материальный интерес, то, скорее всего, разбирательства с кредиторами завершатся. Наши споры продолжим», — пояснил URA.RU Пархоменко.
С 2000 года «Челябметрострой» поддерживал в безопасном состоянии построенные участки метрополитена. До этого занимался прокладкой линий. Летом 2020 года компания объявила о сокращении 172 сотрудников. В штате тогда осталось только пять человек.
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