06 января 2020

Россиянам объяснили, почему не стоит позволять детям есть снег и сосульки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, снег, дети зимой, лепить из снега
Даже в чистом снеге могут быть вредные примесиФото: depositphotos.com

Грызть сосульки и есть снег опасно для здоровья не только из-за возможного появления простудных заболеваний, но и в связи с вероятностью развития различных отравлений. Медики предупреждают, что даже в чистом снеге могут содержатся вредные примеси, незаметные глазу.

«В снегу собирается копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей», — цитирует РИА «Новости» заведующую детской поликлиникой в Московской области Светлану Щербакову. По словам эксперта, из-за потребления снега у ребенка возможны функциональные нарушения кишечника.

Ранее синоптики предупредили об аномальном потеплении по всей России на Рождество, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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