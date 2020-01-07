Россиянам объяснили, почему не стоит позволять детям есть снег и сосульки

Даже в чистом снеге могут быть вредные примеси
Грызть сосульки и есть снег опасно для здоровья не только из-за возможного появления простудных заболеваний, но и в связи с вероятностью развития различных отравлений. Медики предупреждают, что даже в чистом снеге могут содержатся вредные примеси, незаметные глазу.
«В снегу собирается копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей», — цитирует РИА «Новости» заведующую детской поликлиникой в Московской области Светлану Щербакову. По словам эксперта, из-за потребления снега у ребенка возможны функциональные нарушения кишечника.
Ранее синоптики предупредили об аномальном потеплении по всей России на Рождество, напоминает RT.