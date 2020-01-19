Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после отставки

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что после отставки решил взять несколько дней отдыха, чтобы покататься на лыжах. Однако отдыхать экс-премьер планирует недолго и вскоре вернется к работе.
«Она [моя жизнь] изменилась следующим образом — я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями», — рассказал Медведев в интервью «Первому каналу».
Медведев заявил об отставке правительства 15 января спустя несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, напоминает RT. Позже телеканал 360 со ссылкой на опрос портала Superjob.ru сообщил, что это решение поддержали больше половины россиян. 16 января Госдума утвердила в должности премьер-министра экс-главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент, передает агентство Nation News.