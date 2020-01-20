Депутатам Екатеринбурга отказали в повышении компенсаций на 2020 год

Согласно действующим правилам, депутаты отчитываются о своих расходах на работу раз в полгода Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Размер ежемесячных компенсаций, которые в 2020 году будут получать депутаты думы за свою работу в представительном органе, не изменится по сравнению с предыдущим годом. Согласно проекту положения «О компенсации депутатам…», который рассмотрят на бюджетной комиссии 23 января, размер компенсации составит 57,5 тысячи рублей.

«Установить депутатам Екатеринбургской городской думы <…> ежемесячный размер компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, на 2020 год с 1 января по 31 декабря 2020 года — в сумме 57 тысяч 500 рублей», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении «URA.RU».

«В начале каждого года мы утверждаем размер выплат на следующие 12 месяцев. По сравнению с прошлым годом эта сумма не изменилась», — прокомментировал «URA.RU» автор проекта, спикер думы Игорь Володин.

Согласно положению о компенсации расходов депутатам ЕГД, избранники не обязаны документально подтверждать свои траты на работу, однако раз в полгода они предоставляют соответствующие сведения в бюджетную комиссию думы. В данном случае среди прочего учитываются траты депутатов на «работу с избирателями», участие в заседаниях думы, слушаниях и работе постоянных комиссий.