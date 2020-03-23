Высокопоставленному тюменскому силовику нашли замену

По информации источника, кандидатуру уже согласовал глава регионального УМВД Леонид Коломиец Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Главой полиции Ишима (Тюменская область) может стать подполковник Юрий Плесовских, который сейчас занимает аналогичный пост в Заводоуковском отделе МВД. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало, что нынешний руководитель Ишимского отдела Виталий Бузунов готовится уйти со своей должности.

«В Ишим планируют назначить начальника полиции из Заводоуковска. Он сам обратился к [главе УМВД по Тюменской области Леониду] Коломийцу и предложил свои услуги. Уже, вроде как, все согласовано», — сообщил инсайдер. Где продолжит карьеру Бузунов — пока не сообщается.

В региональном управлении полиции не стали комментировать информацию собеседника агентства. «Документов, подтверждающих перевод, мы не видели. А слухи комментировать не можем», — ответили в ведомстве.

В феврале ишимский общественник Владимир Воронин связывал отставку Бузунова с перестановками в региональной полиции, которую в январе возглавил Коломиец, переехавший в Тюмень из Омска.