22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Высокопоставленному тюменскому силовику нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, коломиец леонид
По информации источника, кандидатуру уже согласовал глава регионального УМВД Леонид КоломиецФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Главой полиции Ишима (Тюменская область) может стать подполковник Юрий Плесовских, который сейчас занимает аналогичный пост в Заводоуковском отделе МВД. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало, что нынешний руководитель Ишимского отдела Виталий Бузунов готовится уйти со своей должности.

«В Ишим планируют назначить начальника полиции из Заводоуковска. Он сам обратился к [главе УМВД по Тюменской области Леониду] Коломийцу и предложил свои услуги. Уже, вроде как, все согласовано», — сообщил инсайдер. Где продолжит карьеру Бузунов — пока не сообщается.

В региональном управлении полиции не стали комментировать информацию собеседника агентства. «Документов, подтверждающих перевод, мы не видели. А слухи комментировать не можем», — ответили в ведомстве.

В феврале ишимский общественник Владимир Воронин связывал отставку Бузунова с перестановками в региональной полиции, которую в январе возглавил Коломиец, переехавший в Тюмень из Омска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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