27 марта 2020

Россияне начали скупать лекарство от ВИЧ для лечения коронавируса. Полиция выявила махинации с поставками препарата

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Сургут, покупатель, аптека, лекарства, фармацевтика
Россияне тестируют лекарство от ВИЧ для лечения коронавирусаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В сети столичных аптек «Альфега» без рецепта врача продается препарат «Калетра» (лопинавир / ритонавир) по заниженной цене. Эти таблетки предназначены для лечения ВИЧ-инфекции, но в последнее время медики советуют его для борьбы с симптомами коронавируса.

«Препарат входит в утвержденный правительством России так называемый список ЖНВЛП — жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — и отпускается только по рецепту», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что упаковка «Калетры» стоит от пяти до семи тысяч рублей, однако в сети аптек «Альфега» она стоит около 2500 рублей. Эффективность данных лекарств против COVID-2019 не доказана, однако именно их указал в своих рекомендациях Мосгорздрав, после чего на черном рынке начался ажиотаж.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве выясняют, при каких обстоятельствах в аптеках появились эти таблетки по заниженным ценам: продавались ли подделки или же лекарства были похищены. От результатов экспертизы будет зависеть, по какой статье УК РФ могут быть привлечены к ответственности аптекари и их возможные сообщники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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