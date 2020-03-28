27 марта 2020

Соловьев высмеял россиян, устроивших аншлаг в магазинах во время коронавируса

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев обратился к россиянам с вопросом из-за коронавирусаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий Владимир Соловьев выразил свое недовольство тем, что в преддверии недели с самоизоляцией россияне массово пошли в магазины. Об этом он заявил в Twitter.

«Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня?» — написал Соловьев.

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом в стране. В ходе выступления российский лидер объявил в стране неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основная цель принятой меры — свести к минимуму контакты между людьми, однако дистанционный труд в эти дни только приветствуется, уточняет RT. Тем временем во многих городах страны уже сейчас работают инспекции, которые контролируют соблюдение карантина, передает «Пятый канал».

По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1040 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим, четверо скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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