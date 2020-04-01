31 марта 2020
30 марта 2020

Ухудшилось состояние пермяка с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Один пермяк с коронавирусом находится в тяжелом состоянииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Один житель Пермского края с коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Заявление замминистра здравоохранения Прикамья Евгения Камкина опубликовано в Instagram главы регионального минздрава Оксаны Мелеховой. Ранее состояние большинства заболевших коронавирусом пермяков оценивалось как удовлетворительное или средней тяжести.

«У одного человека состояние тяжелое, с отрицательной динамикой», — рассказал Камкин. Он также сообщил, что еще один пермяк находится в состоянии средней степени тяжести, у него пневмония. Оставшиеся десять пациентов с коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье 31 марта скончался первый пациент с коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 13 фактов заражения новой инфекцией. Со 2 апреля в Пермском крае по указу главы региона Дмитрия Махонина вводится тотальный карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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