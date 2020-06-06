05 июня 2020
04 июня 2020

Новые заболевшие COVID в Курганской области — контактные

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за угрозы распространения коронавируса в регионе действует масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 6 июня подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Два случая завозные из ЯНАО — у жителей Кетовского и Шатровского районов. Остальные шесть — контактные: у пяти жителей Кургана и одного жителя Сафакулевского района», — говорится в сообщении оперштаба.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции ввели в Курганской области с 1 апреля. Помимо него, до 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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