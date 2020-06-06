Новые заболевшие COVID в Курганской области — контактные

Из-за угрозы распространения коронавируса в регионе действует масочный режим
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области 6 июня подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Два случая завозные из ЯНАО — у жителей Кетовского и Шатровского районов. Остальные шесть — контактные: у пяти жителей Кургана и одного жителя Сафакулевского района», — говорится в сообщении оперштаба.
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции ввели в Курганской области с 1 апреля. Помимо него, до 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.
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