08 июня 2020

В России расширят пляжи для борьбы с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, отдых, жара, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж
Из-за ограничений выезда за границу МЧС ожидает рост отдыхающих на пляжах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

МЧС России предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы охватить наибольшее количество отдыхающих. В ведомстве прогнозируют, что из-за ограничения выезда за границу и соблюдения социальной дистанции поток туристов на отечественных курортах и пляжах вырастет.

«В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

В ведомстве добавляют, что арендаторам пляжей нужно оборудовать дополнительные спасательные посты. Также спасатели предостерегают россиян от отдыха в стихийных местах, пишет VSE42. Подобные «дикие пляжи» опасны, ведь берег и дно водоема не очищены от мусора, границы заплыва не обозначены, а спасательные посты отсутствуют.

Ранее URA.RU сообщало о том, что многие россияне планируют свои отпуска за границей, несмотря на пандемию коронавируса. Хотя премьер Михаил Мишустин попросил граждан пока повременить с отдыхом вне России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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