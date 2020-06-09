В России расширят пляжи для борьбы с коронавирусом

МЧС России предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы охватить наибольшее количество отдыхающих. В ведомстве прогнозируют, что из-за ограничения выезда за границу и соблюдения социальной дистанции поток туристов на отечественных курортах и пляжах вырастет.
«В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.
В ведомстве добавляют, что арендаторам пляжей нужно оборудовать дополнительные спасательные посты. Также спасатели предостерегают россиян от отдыха в стихийных местах, пишет VSE42. Подобные «дикие пляжи» опасны, ведь берег и дно водоема не очищены от мусора, границы заплыва не обозначены, а спасательные посты отсутствуют.
Ранее URA.RU сообщало о том, что многие россияне планируют свои отпуска за границей, несмотря на пандемию коронавируса. Хотя премьер Михаил Мишустин попросил граждан пока повременить с отдыхом вне России.
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