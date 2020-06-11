Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину , ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения .

По информации главы села Александра Гудкова, в Кузьминском живет мать Захарова, там же похоронен его отец. Тем временем представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что актер Ефремов не предлагал семье погибшего денежной компенсации. «Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители», — сказал он, добавив, что близкие Захарова не готовы к примерению с обвиняемым актером на дальнейших стадиях процесса.

«Похороны запланированы на завтра, с утра родственники выезжают из Москвы с телом погибшего, после этого у нас в храме Казанской иконы Божьей матери в селе Константиново пройдет отпевание. Отпевать буду я», — цитирует Черкасова ТАСС.

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, похоронят под Рязанью. Об этом заявил протоиерей Геннадий Черкасов.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно